Cum va fi vremea până pe 23 februarie 2026! Prognoza meteo completă pentru București și toată țara. Ce anunță meteorologii

Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au făcuto prognoza meteo completă pentru perioada 27 ianuarie-23 februarie 2026.







Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au realizat prognoza meteo detaliată pentru intervalul 26 ianuarie-23 februarie 2026. Află în rândurile de mai jos cum va fi vremea în perioada următoare în București, dar și în celelalte zone ale țării.

Prognoza meteo pentru săptămâna 27 ianuarie 2026 – 9 februarie 2026

Între 27 ianuarie și 2 februarie 2026, valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile sud-estice. Regimul pluviometric va fi excedentar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sudice și în zona Carpaților Meridionali. Între 2 și 9 februarie 2026, temperaturile medii se vor situa peste cele normale pentru acest interval, în toate regiunile. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile sudice și estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

În Banat și Crișana, regimul termic va aduce temperaturi maxime de 6-10 grade Celsius, iar minimele se vor situa în jurul a 0-2 grade Celsius. În 28 și 29 ianuarie se va încălzi din nou, spre medii ale maximelor de 10...12 grade și ale minimelor de 2...4 grade Celsius, cu probabilitate mare de precipitații în fiecare zi.

În Transilvania și Maramureș vom avea temperaturi în medie de 4-8 grade Celsius, iar seara se vor înregistra între -4 și 2 grade Celsius. Și aici, riscul de precipitații e mare.

În Moldova se vor înregistra între 2 și 8 grade Celsius pe zi, iar noaptea se vor întregistra temperaturi între -6 și 2 grade Celsius. Precipitații se vor semnala aproape zilnic, dar vor fi slabe cantitativ.

Dobrogea, Oltenia și Muntenia vor avea o vreme mai caldă decât de obicei până pe data de 29-30 ianuarie 2026, cu valori între 10 și 14 grade Celsius, dar apoi vremea se va răci spre 6-8 grade Celsius ziua și minime de -2 respectiv 2 grade noaptea. Totuși, după 3 februarie, zilele vor aduce iar temperaturi de 10-12 grade Celsius. Vor fi șanse ridicate de precipitații.

La munte, vremea va fi schimbătoare din punct de vedere termic, cu alternanțe destul de rapide în prima săptămână din interval. Regimul termic diurn va avea medii între -2 și 6 grade, cu cele mai ridicate valori în datele de 28 și 29 ianuarie 2026, precum și în 4, 5 și 6 februarie. Temperaturile minime vor avea medii regionale cuprinse între -8 și 2 grade, cu cele mai coborâte valori în data de 28 ianuarie, dar și în intervalul 1...4 februarie. Probabilitatea de precipitații va fi ridicată pe tot parcursul intervalului, dar în prima zi acestea vor fi mai însemnate cantitativ.

Prognoza meteo pentru săptămâna 9 februarie 2026 – 16 februarie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele sud-vestice.

Prognoza meteo pentru săptămâna 16 februarie 2026 – 23 februarie 2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale, în cea mai mare parte a țării.

Sursa: meteoromania.ro