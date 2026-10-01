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Cum va fi vremea în weekendul 3-4 octombrie 2026. Unde va ploua și cât de frig se face în România

Weekendul 3–4 octombrie aduce vreme rece în România, cu temperaturi de până la 20 de grade și ploi în mai multe regiuni. Iată prognoza ANM.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Joi, 01 Octombrie 2026, 10:54 | Actualizat Joi, 01 Octombrie 2026, 11:37
Cum va fi vremea în weekendul 3-4 octombrie 2026. Unde va ploua și cât de frig se face în România | Shutterstock
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România se pregătește pentru o schimbare a vremii chiar la început de octombrie. După temperaturile mai ridicate din ultimele zile ale lunii septembrie, weekendul 3–4 octombrie 2026 vine cu o răcire în cea mai mare parte a țării, dar și cu ploi în mai multe regiuni. Temperaturile vor coborî sub valorile obișnuite pentru această perioadă în numeroase zone, iar la munte există posibilitatea apariției unor precipitații mixte.

Cum va fi vremea în weekendul 3-4 octombrie 2026

Potrivit estimărilor Administrației Naționale de Meteorologie, schimbarea începe să se simtă încă de vineri, 2 octombrie, când jumătatea de est a țării va avea parte de o vreme mai rece și mai ploioasă. La munte sunt posibile precipitații mixte, pe fondul scăderii temperaturilor.

Unde sunt așteptate ploi

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Sâmbătă, 3 octombrie, temperaturile vor fi apropiate de valorile normale în vestul țării, însă în restul regiunilor vor coborî sub mediile multianuale. Maximele se vor situa, în general, între 14 și 20 de grade Celsius, în timp ce minimele vor coborî până la valori cuprinse între 3 și 10 grade.

Potrivit prognozei ANM citate de www.stiripesurse.ro, cele mai mari șanse de ploaie vor fi în estul și sudul României. Astfel, cei care locuiesc sau călătoresc în Moldova, Muntenia ori în zonele din sud-estul țării ar trebui să ia în calcul o vreme mai umedă și rece.

Vântul va reprezenta, de asemenea, un factor important, în special în zonele montane. Intensificări ale vântului sunt posibile în mai multe regiuni, iar temperaturile resimțite pot fi mai scăzute decât cele indicate de termometre.

Cum va fi vremea în București pe 3 octombrie

Capitala nu scapă de schimbarea vremii. Pentru București, sâmbătă sunt prognozate temperaturi maxime de aproximativ 16–18 grade Celsius, iar ploile temporare sunt posibile.

Vremea va fi, astfel, mult mai rece decât în zilele cu temperaturi de peste 20 de grade de la începutul săptămânii. Noaptea, temperaturile vor coborî și mai mult, ceea ce va accentua senzația de frig.

Duminică, 4 octombrie, temperaturile rămân scăzute

Nici duminică, 4 octombrie, vremea nu revine la valorile mai ridicate de la finalul lunii septembrie. Potrivit estimărilor meteorologice, temperaturile vor rămâne ușor sub normalul perioadei în majoritatea regiunilor.

Maximele vor fi, în general, între 15 și 19 grade Celsius, iar minimele se vor situa între 4 și 10 grade. În același timp, probabilitatea pentru ploi locale va fi ridicată în mai multe zone ale țării.

Pentru cei care își fac planuri în aer liber, ziua de duminică va necesita, așadar, o atenție mai mare la evoluția precipitațiilor. Vremea nu va fi neapărat ploioasă pe întreg teritoriul țării, însă sunt așteptate perioade cu ploaie în mai multe regiuni.

Prognoza pentru București, duminică

În Capitală, duminică sunt prognozate aproximativ 17–19 grade Celsius. Cerul va avea perioade cu înnorări, iar ploile temporare sunt posibile.

Temperaturile nocturne vor fi considerabil mai scăzute decât cele din timpul zilei, astfel că diferența dintre zi și noapte va fi importantă. Pentru cei care ies seara, o jachetă mai groasă va fi mai potrivită decât hainele de început de toamnă purtate în zilele mai calde.

Cât de frig va fi în restul țării

Răcirea nu va fi uniformă. Cele mai evidente scăderi sunt așteptate în estul, sud-estul și centrul României, în timp ce în vest și nord-vest temperaturile vor fi mai apropiate de valorile normale pentru începutul lunii octombrie.

Prognoza publicată de www.meteoromania.ro arată că ANM urmărește evoluția temperaturilor și a precipitațiilor inclusiv prin estimările pentru următoarele săptămâni. Pentru weekendul analizat, răcirea este însă deja evidențiată în prognoza pe zile.

Un alt element important va fi vântul. Înainte și în timpul acestui episod de răcire, cele mai expuse zone sunt Moldova, Dobrogea, Muntenia și zona Carpaților de Curbură. Unele intervale pot aduce rafale de 70–75 km/h, în special în zonele unde vântul se intensifică.

Lapoviță și ninsoare la munte

Odată cu scăderea temperaturilor, la altitudini mari există posibilitatea apariției unor precipitații mixte, respectiv lapoviță și ninsoare. Situația este favorizată de răcirea accentuată din partea de est a țării și de temperaturile mai mici din zona montană.

Potrivit prognozei prezentate de www.stiripesurse.ro, precipitațiile mixte sunt posibile la munte încă de vineri, 2 octombrie. Pentru a stabili exact unde ar putea apărea lapovița sau ninsoarea în weekend, este însă necesară consultarea prognozei ANM actualizate înainte de publicare, deoarece situația se poate modifica de la o zi la alta.

Ce se întâmplă după weekend

Răcirea nu pare să marcheze o schimbare definitivă către o perioadă rece. Pentru intervalul 5–8 octombrie, estimările indică temperaturi cu oscilații de la o zi la alta și de la o regiune la alta, dar în general apropiate de valorile normale pentru această perioadă.

În schimb, ploile rămân în peisaj, iar probabilitatea de precipitații se menține ridicată în mai multe regiuni. În București sunt, de asemenea, condiții de ploaie, chiar dacă temperaturile din timpul zilei ar putea începe să crească ușor.

Prin urmare, weekendul 3–4 octombrie aduce o schimbare evidentă față de vremea mai caldă de la sfârșitul lui septembrie: maxime de cel mult 20 de grade sâmbătă, până la 19 grade duminică, nopți care pot coborî spre 3–4 grade în unele regiuni și ploi mai ales în est și sud. La munte, temperaturile mai scăzute pot favoriza și apariția precipitațiilor mixte.

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