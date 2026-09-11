România se pregătește pentru o schimbare importantă a vremii în doar câteva zile. După temperaturi care vor urca până la 36 de grade și perioade de caniculă, un val de instabilitate atmosferică va aduce ploi, furtuni și o răcire accentuată.

De la caniculă la 18 grade în doar câteva zile. Vremea se schimbă radical în România. Prognoza pentru weekend | hepta.ro

Scăderea temperaturilor va fi resimțită treptat în aproape toate regiunile, iar în unele zone maximele vor coborî până la 18-20 de grade.

De la caniculă la 18 grade în doar câteva zile

Potrivit prognozei ANM, schimbarea începe să se contureze încă de joi, când temperaturile rămân ridicate, dar își fac apariția și primele averse.

Sâmbătă, 12 septembrie: începe răcirea

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Sâmbătă, schimbarea vremii devine mult mai evidentă. Temperaturile vor începe să scadă, iar atmosfera va deveni instabilă în mai multe regiuni.

Aversele și descărcările electrice sunt așteptate la munte, în Transilvania, Moldova și în cea mai mare parte a Olteniei și Munteniei. Izolat, astfel de fenomene pot apărea și în celelalte zone.

Pe alocuri se vor strânge 10-20 l/mp, iar în anumite puncte cantitățile de apă pot depăși 20-30 l/mp. Maximele vor fi cuprinse între 21 și 31 de grade.

În București, temperatura va scădea ușor, până la 29-31 de grade. Spre seară și în timpul nopții, norii se vor accentua, iar Capitala va avea parte de averse și descărcări electrice, arată www.meteoromania.ro.

Duminică, 13 septembrie: temperaturi de până la 18 grade

Duminică, aerul rece își va face simțită prezența în tot mai multe regiuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 28 de grade, iar în unele zone vremea va deveni chiar răcoroasă.

Vor exista perioade cu înnorări, averse și descărcări electrice în zonele montane, în sudul și estul țării, dar și în centrul României. Local, cantitățile de apă pot depăși 15-25 l/mp.

Pentru bucureșteni, diferența față de finalul săptămânii va fi considerabilă. Duminică, vremea va fi închisă și mai rece, cu ploi care pot deveni mai consistente în timpul zilei. Maxima se va opri la aproximativ 24-25 de grade, după cele 32 de grade așteptate vineri.

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Luni, 14 septembrie: toamna începe să se simtă

Luni, temperaturile vor ajunge în apropierea valorilor normale pentru această perioadă. Ploile vor fi mai probabile la munte, dar și în sudul și sud-estul țării, unde local pot fi înregistrate cantități mai importante de apă.

Maximele vor varia între 21 și 25 de grade, iar minimele între 10 și 15 grade.

În București, temperatura maximă va fi de aproximativ 23 de grade, cerul va rămâne noros și sunt așteptate ploi temporare.

Marți, 15 septembrie: ploile se mută spre est

Marți, vremea se va menține apropiată de normal în vest, centru și sud-vest. În jumătatea estică a țării vor apărea ploi locale, în special în prima parte a zilei, însă acestea vor fi în general slabe.

Vântul va avea intensificări temporare în est. Temperaturile maxime se vor situa între 21 și 27 de grade, iar minimele între 8 și 16 grade, cu valori mai scăzute în zonele depresionare.

În București, maximele vor ajunge la 22-24 de grade, iar șansele de ploaie vor rămâne ridicate.

Miercuri, 16 septembrie: temperaturile încep să urce

Miercuri, temperaturile vor avea o ușoară creștere în cea mai mare parte a țării, însă vor rămâne în apropierea mediilor climatologice.

Ploile vor fi, în general, slabe și vor apărea mai ales în centrul țării și la munte. În est și sud-est, vântul poate avea intensificări temporare.

Maximele vor fi cuprinse între 22 și 26 de grade, iar minimele între 9 și 16 grade

În Capitală, termometrele vor indica 25-26 de grade, iar probabilitatea de ploaie va începe să scadă.

17-20 septembrie: temperaturi normale și ploi la începutul intervalului

Pentru perioada 17-20 septembrie, meteorologii estimează că temperaturile vor avea unele variații de la o zi la alta, însă, în ansamblu, acestea se vor menține în jurul valorilor normale pentru această perioadă a anului.

La începutul intervalului, ploile vor fi mai probabile în special la munte și în nordul țării. Ulterior, vremea ar putea deveni mai stabilă.

În București, temperaturile vor rămâne apropiate de normalul perioadei, însă nu sunt excluse episoade de ploaie de scurtă durată.