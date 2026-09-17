Mireasa sezonul 14. Sfaturile primite de Andreea la intrarea în casa Mireasa! Ce a discutat în privat cu Ionuț
Ediția din 17 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Pas important pentru noua concurentă Andreea. După ce a trecut pragul competiției, profesoara de geografie a primit primele sfaturi de la mame pentru a se acomoda mai ușor cu ritmul emisiunii și cu dinamica din casă. Ulterior, Andreea a avut ocazia să poarte o discuție directă și așezată cu Ionuț. Cei doi au schimbat primele impresii.
Joi, 17.09.2026, 15:07