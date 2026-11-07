Europa s-ar putea confrunta cu un val de frig arctic în decembrie. Avertisment! Rezervele de gaze, aflate la un nivel alarmant

Europa s-ar putea confrunta cu un val de frig arctic la începutul lunii decembrie. Rezervele de gaze sunt la un nivel scăzut, iar o perioadă cu temperaturi extreme ar putea agrava situația.

Primele prognoze meteorologice indică posibilitatea ca un val de aer rece din zona Arcticii să ajungă în anumite regiuni ale Europei la începutul lunii decembrie. Vremea neobișnuit de rece ar putea pune presiune suplimentară asupra rezervelor de gaze naturale, care sunt deja mai mici decât în anii precedenți.

Potrivit unei analize BloombergNEF, chiar și o săptămână cu temperaturi cu 5 grade Celsius sub media obișnuită ar putea crește semnificativ consumul de gaze pentru încălzire. Ce arată primele estimări și cât de vulnerabilă este Europa în pragul iernii.

Un val de aer arctic ar putea ajunge în Europa la începutul lunii decembrie

Primele semnale ale unei posibile schimbări importante a vremii apar în modelele meteorologice. Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu (ECMWF) a observat indicii privind o posibilă perturbare timpurie a vortexului polar.

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Vortexul polar este o zonă extinsă de aer rece care circulă la altitudine mare deasupra regiunilor arctice. Atunci când această circulație este perturbată, tiparele obișnuite ale vremii se pot modifica. În anumite condiții, aerul foarte rece poate coborî spre latitudini mai joase și poate ajunge inclusiv în Europa.

O astfel de evoluție ar putea aduce temperaturi foarte scăzute în anumite regiuni din nord-vestul continentului în următoarele săptămâni. Informațiile au fost prezentate de publicația OilPrice, citată de Daily News Hungary.

Totuși, meteorologii nu au confirmat încă producerea unui astfel de episod. Modelele indică doar posibilitatea unei perturbări a vortexului polar, iar evoluția vremii poate suferi modificări.

Riscul este cu atât mai important cu cât Europa se pregătește pentru lunile reci cu rezerve de gaze mai mici.

O singură săptămână de frig ar putea crește semnificativ consumul de gaze

Un scenariu analizat de BloombergNEF arată cât de mult ar putea conta o perioadă scurtă de temperaturi foarte scăzute.

Cercetătorii au luat în calcul situația în care, între 2 și 8 decembrie, temperaturile medii ar fi cu 5 grade Celsius sub media aceleiași perioade din ultimii zece ani.

În acest caz, consumul de gaze naturale pentru încălzire ar crește considerabil în nord-vestul Europei, Italia, Spania și Austria. Estimarea indică un necesar suplimentar de aproximativ 1,1 miliarde de metri cubi de gaze naturale.

Dacă această cantitate ar trebui acoperită integral din depozitele subterane, rezervele Europei ar putea ajunge la aproximativ 15,5% din capacitate până la sfârșitul lunii martie. Într-un scenariu cu temperaturi apropiate de mediile obișnuite, nivelul estimat ar fi de aproximativ 17%.

Diferența poate părea mică, însă situația este mai complicată decât arată cifrele la prima vedere. Potrivit BloombergNEF, în acest scenariu, stocurile ar rămâne la doar aproximativ 0,5 puncte procentuale peste pragul minim estimat.

Cât de gravă este situația pentru Europa în această iarnă

Deocamdată, posibilitatea unui val de frig arctic la începutul lunii decembrie nu reprezintă o certitudine. Prognozele pe termen mai lung se pot schimba, iar intensitatea și durata unui eventual episod rece sunt încă greu de stabilit.

Cu toate acestea, nivelul redus al rezervelor de gaze reprezintă un motiv real de îngrijorare. Europa intră în sezonul rece cu depozite mai puțin umplute decât în ultimii ani, iar o perioadă cu temperaturi mult sub normal ar putea crește rapid consumul.

Specialiștii urmăresc în continuare evoluția vortexului polar și schimbările din modelele meteorologice.

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