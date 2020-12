Poftiți la circ 2020, ediția 3. Edi Stancu, accidentare după un număr spectaculos de circ. „Am simțit cum făcea BUM-BUM"

Edi Stancu a fost „omul din balon” și a făcut diverse sărituri și acrobații, spre încântarea spectatorilor circului Bellucci.

„În momentul în care am urcat pe scenă am dat pe butonul de on, m-am dat pe circ mode și m-am distrat maxim”, a mărturisit coregraful Edi Stancu.

Liviu și Andrei, ajutoarele permanente ale lui nea Marin, au prezentat spectacolul și i-au privit cu plăcere pe colegii lor în timpul prestațiilor.

„Vă dați seama cât de confortabil este să ai lângă tine oameni buni. Știam că Jean își face treaba bine, că Marian Drăgulescu își va face treaba bine, că Marga va fi explozie de culoare, de iubire, de binefacere și de tot, Edi la fel”, au comentat Liviu și Andrie prestațiile colegilor.