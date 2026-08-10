Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 10 august 2026. Ce afecțiuni are Liviu Vârciu. El, Andrei și Nea Mărin au fost la masaj

În ediția de Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere de pe 10 august 2026, nea Mărin, Liviu și Andrei au fost la masaj. Această formulă nu putea fi una liniștită, așa că relaxarea a fost îmbinată cu peripeții și glume.

În prima zi a noii etape de la Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere echipa câștigătoare a fost cea roșie, condusă de Liviu și Andrei. Nea Mărin a mers alături de băieții lui victorioși la masaj: „Niciodată nu s-a întâmplat ca eu să vă zic vouă că vă duc la spa să vă relaxați”, le-a spus Nea Mărin băieților lui, cărora nu le-a venit să creadă.

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Ajunși la masaj, cei trei au fost întrebați dacă au afecțiuni despre care maseurii ar trebui să știe: „Am cifoscolioză lombară trei hernii de disc, dar asta nu e o problemă. N-am ratat nimic”, a spus Liviu Vârciu.

După ce s-au echipat corespunzător pentru masaj, au început glumele între Nea Mărin și băieții săi. Coregraful a așezat petale de trandafir pe spatele lui Liviu Vârciu, iar acesta a reacționat.

„Hai să ne relaxăm! Dacă ne alergăm în chiloți, pe lângă petale de trandafir, înseamnă că ori am luat-o razna, ori ne merităm soarta”, a spus Liviu Vârciu.

„A fost o iluzie că va fi relaxant masajul și că o să fie bine”, a spus Andrei Ștefănescu.

„Ceva se întâmplă. Dacă noi după atâția ani am ajuns să ne relaxăm împreună”, a spus Nea Mărin.

În cele din urmă, cei trei au reușit să se relaxeze și să se bucure de masaj.

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Premiul a venit după ce echipa roșie, condusă de Liviu și Andrei, a câștigat întrecerea de la grădina zoologică din Brașov. I-au avut în echipă pe Florin Stamin și Raluca Bădulescu, și au reușit să-i întreacă pe Alina Pușcău și Serghei Mizil, care au făcut parte din echipa galbenă condusă de Riki și Sonny.

Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere se vede în fiecare luni, marți și miercuri, la Antena 1 și în AntenaPLAY!

Nea Mărin este gata să primească noi concurenți și să-i provoace cu unele dintre cele mai neașteptate provocări. Alături de căpitanii celor două echipe – Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, respectiv Rikito și Sonny, invitații vor lupta pentru miza deja cunoscută – șansa la relaxare, în timp ce adversarii muncesc!

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