Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 10 august 2026. Cum s-a descurcat Alina Pușcău la spartul lemnelor: „Și eu am putere”

Alina Pușcău a fost prezentă în sezonul 2 de Poftiți pe la noi - Poftiți la întrecere. Modelul nu s-a dat în lături de la muncile complicate și a tratat fiecare provocare cu ambiție și cu zâmbetul pe buze.

Alina Pușcău a participat la Poftiți pe la noi - Poftiți alături de Raluca Bădulescu, Florin Stamin și de Serghei Mizil.

În ediția de pe 10 august 2026 de Poftiți pe la noi - Poftiți la întrecere Alina Pușcău l-a avut ca tovarăș de muncă pe Rikito. Japonezul a vrut să știe mai multe detalii despre Alina Pușcău și a dat de înțeles că el credea că Alina a ajuns în România după ce a crescut în SUA, însă modelul i-a explicat acestuia că situația a stat invers. „N-am crescut în America. Am plecat de la 16 ani din România. El nu cred că s-a prins că sunt româncă. În America fac modelling și actorie”, i-a spus Alina Pușcău lui Riki. Japonezul a fost impresionat de mărturisirile vedetei.

După ce au mers la o fabrică de jucării, Alina și Riki au fost trimiși de Nea Mărin să facă un grătar. Inițial, Riki s-a oferit să spargă lemnele, însă Alina Pușcău a vrut să demonstreze că are și ea forța necesară pentru a tăia bușteanul în două.

Citește și: Cât ar costa tratamentele pentru Alina Pușcău. Olga Barcari a vorbit despre starea prietenei sale, după diagnosticul crunt

Alina Pușcău a spart lemne la Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere. Cum s-a descurcat

„Hai să încerc și eu că și eu am putere. Mi-a plăcut chestia asta că e bărbătească, e de putere”, a spus Alina Pușcău, care a reușit să spargă lemne. „Am văzut și eu cum se sparg lemne și cum se face un foc la grătar”, a mai spus modelul.

La Poftiți pe la noi - Poftiți la întrecere Alina Pușcău a fost o prezență efervescentă și haioasă. Alina Pușcău a participat la Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere înainte de anunțul diagnosticului greu. În timpul ce se difuzează emisiunea, modelul se află în California, unde a început tratamentul pentru cancer.

Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere se vede în fiecare luni, marți și miercuri, la Antena 1 și în AntenaPLAY!

Nea Mărin este gata să primească noi concurenți și să-i provoace cu unele dintre cele mai neașteptate provocări. Alături de căpitanii celor două echipe – Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, respectiv Rikito și Sonny, invitații vor lupta pentru miza deja cunoscută – șansa la relaxare, în timp ce adversarii muncesc!

Citește și: Ce mesaje de susținere au transmis mai mulți foști concurenți Asia Express după diagnosticul primit de Alina Pușcău