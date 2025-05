Toată lumea știe că Nea Mărin folosește tot felul de stimuli pentru a pune vedetele la treabă.

Pe lângă deja celebra nuia, vedeta de la Antena 1 are însă și o colecție impresionantă de praștii, strânse de-a lungul filmărilor pentru Poftiți pe la noi.

Nea Mărin a colectat peste 20 de praștii în timpul filmărilor pentru Poftiți pe la noi

„Toată povestea a început acum 8 ani, când un vaporean mi-a dăruit o praștie. Cum era de așteptat, am folosit-o imediat în timpul filmărilor, pentru că mi-am dat seama că uneori era mai eficientă decât nuiaua, așa reușeam să îi iau și prin surprindere. Din momentul în care lumea a văzut asta, am început să le primesc cadou, chiar și de la oameni pe care îi întâlneam pe stradă. Am câteva și mai speciale. Una este de la Ruby, iar cealaltă este o praștie profesională primită de la un prieten vânător. Ce nu știți, e că la fiecare sezon eu am după mine această colecție pe care, după cum ați observat, chiar o folosesc. Vă dați seama că și sezonul ăsta a fost la fel, mai ales că acum sunt nevoit să îi stăpânesc pe toți patru, adică nu doar Liviu și Andrei, ci și Rikito si Sony” , a declarat Nea Mărin.

După ani în care le-a arătat vedetelor ce înseamnă cu adevărat munca, Nea Mărin schimbă foaia și vine cu o nouă provocare în cel mai recent sezon „Poftiți pe la noi”, difuzat începând de luni, 2 iunie, de la ora 20.30, la Antena 1. Sub sloganul „Poftiți la întrecere”, vedetele lasă deoparte rolul de gazde sau ajutoare și intră în joc, la propriu: devin concurenți în competiții savuroase, unde spiritul de echipă, îndemânarea și concentrarea sunt esențiale.

În fiecare episod, două echipe formate din vedete se vor duela în câte un joc-surpriză, plin de umor și adrenalină. Iar miza merită tot efortul: învingătorii se vor bucura de o zi de răsfăț și relaxare, în timp ce învinșii vor da o mână de ajutor comunității, în stilul inconfundabil marca Nea Mărin.

