Poftiți la circ, 15 februarie 2021. Giani Kiriță și Roxana Vancea au fost puși să culeagă nămol de Techirghiol. Ce a urmat

Încă de la ora șapte și jumătate, gazda emisiunii „Poftiți la circ” a bătut la ușa fiecăruia, ca să dea trezirea. Cu ochii abia deschiși de obosealp, Giani Kiriță a fost mai mult decât fericit să îl revadă pe Nea Marin, un om pe care îl descrie ca fiind unul cu totul și cu totul special. Tot aproape adormit l-am găsit și ep Cezar Ouatu, care a făcut ochi abia atunci când și-a dat seama că la ușa lui și-a făcut apariția Nea Marin, cu tot cu camerele de filmare.

O altă vedetă pe care am putut s-o mai vedem muncind alături de gazda emisiunii este Diana Munteanu, trezită de la șase dimineața, lucru ce l-a surprins extrem de plăcut pe Nea Marin. O prezență cu totul și cu totul nouă este însă Roxana Vancea, care s-a descris ca fiind muncitoare și dornică să facă o impresie bună, în ediția 22 din emisiunea „Poftiți la circ” de la Antena 1.

A urmat micul dejun și totodată momentul în care vedetele și-au făcut încălzirea, ferindu-se de „atacurile” lui Nea Marin.

„Omul acuma nu mai are nuia, are praștie. Și ce e și mai grav e că are și țintă. Are o țintă de înnebunești”, a mărturisit Diana Munteanu.

Apoi, gaza emisiunii „Poftiți la circ” a povestit vedetelor invitate în ediția 22 mai multe detalii despre circul Acquatico Bellucci. Pentru cei care nu știu, acesta a fost fondat în anul 2002 de Mario Medini și Loredana Bellucci. Azi, afacerea este condusă de Jennifer, Sandy și Sony, copiii lui cuplului, care fac parte din a cincea generație de circari ai familiei. Soțul lui Jennifer a suferit un atac cerebral la vârsta de doar 33 de ani și are nevoie de numeroase operații pe creier. Pentru a strânge banii necesari, familia de circari muncește din greu, spectacol după spectacol.