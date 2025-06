Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 11 iunie 2025. Ce echipă de vedete a câștigat etapa. Proba a dezlănțuit haosul

Vedetele au dat tot ce au avut mai bun pentru a câștiga proba în ediția din 11 iunie 2025 de la Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere. Concurenții au ajuns într-o podgorie, iar Nea Marin le-a dat o provocare grea.

O nouă zi la Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, o nouă trezire marca Nea Marin. Concurenții au avut parte, din nou, de o dimineață plină de adrenalină, în timp ce pentru alții și noaptea a fost grea, cu gândul la „temutul” coregraf.

„Nu știam unde sunt, ce se întâmplă, am visat că trebuia să învăț să dansez, ăsta e coșmarul meu, de fapt”, a povestit Oana. Rapid, cu toții au coborât la micul dejun, iar Nea Marin l-a tras la certat pe Mane că nu l-a lăsat pe „băiatul” lu Liviu din cauza sforăitului.

Concurenții nici nu au așteptat să ajungă la probă, că șicanele au început încă de pe drum, în mașină.

„Jocul ăsta e definitoriu. Ștabilește cine câștigă etapa. Până acum, avem egal, avem 1-1 și e clar că presiunea este destul de mare”, a declarat și Paula.

Cine a câștigat proba desfășurată în ediția din 11 iunie 2025 de la Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere. Haosul s-a dezlănțuit între vedete

Pentru a treia probă din a doua etapă de la Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere din 11 iunie 2025, concurenții au ajuns într-un peisaj de vis. Jocul s-a desfășurat într-o vie care, pe lângă faptul că le-a dat mult de furcă vedetelor, le-a oferit și imagini greu de uitat.

„Parcă eram în Toscana, așa arăta podgoria”, a remarcat Oana, impresionată de frumusețea zonei.

Bucuria le-a dispărut, însă, repede după ce Nea Marin i-a anunțat ce au de făcut pentru a câștiga. „Scopul acestei întreceri este ca voi să umpleți șase damigene de must. Adică 30 de litri. Jocul este inspirat din realitate - la cules de vie. Lucrăm doi cu doi. Primii care vor pleca în vie, iau două coșuri, foarfeci și aveți căruță cu măgar. Vor trebui să meargă cu câte o căruță, trasă de cât un măgar, fiecare echipă prin rotație, să adune struguri. După ce ați umplut primele două coșuri cu struguri, veniți cu ele aici.

După care, vă spălați pe picioare și intrați în cuve și stoarceți mustul până când s-au dus ciorchinii aproape jos de tot. După care, cu gălețile, luați din cuvă și puneți în teasc. Aveți o pâlnie și strecurătoare și puneți în damigeană până în partea de sus a mânerului, 3 centimetri mai jos de la dop. După ce ați pus coșurile în cuve, le dați celorlalți doi, să aducă și ei. Câștigă cine va face mai repede, 30 de litri”, a explicat acesta regulile.

Cu toate acestea, Oana a fost scutită de efortul de a merge la cules din cauza problemelor de sănătate. „Am avut senzație de greață în timpul mersului, dar nu e o noutate pentru mine, de la anxietate am forte multe senzații, dar reușesc să le stăpânesc. Important e că am depășit cumva momentul ăsta și chiar m-am simțit mai bine să particip la probă”, a precizat aceasta.

Liviu a adăugat că și Paula s-a simțit rău, așa că Nea Marin i-a permis și ei să rămână doar la stors.

Primii care au plecat la cules de struguri au fost Liviu și Andrei, de la echipa roșie și Găinușă și Riki, de la echipa galbenă. Nu a duat mult până când și-au dat seama că nu vor avea viață ușoară cu măgarii de la căruță.

„Am văzut că e o diferență la măgari. Al nostru funcționa legat de celălalt, trebuia să fie cu ochii pe celălalt”, a spus Găinușă.

Și la stors, a început un conflict între Paula și Oana. Aceasta din urmă l-a atenționat pe arbitru că echipa roșie se va folosi de orice să câștige, chiar și să trișeze, iar Paula a reacționat: „De unde știi tu ce vrem să facem. Oana de unde era leșinată, a început să ne răcnească, să ne acuze că vrem să turnăm apă”.

Nici drumul de întoarcere cu căruțele nu a fost deloc ușor. În timp ce măgarul echipei galbene nu voia să mai înainteze, căruța echipei roșii s-a blocat în gard.

La rândul lor, Sonny și Riki au rămas fără foarfeca de tăiat strugurii și pentru că nu au legat bine măgarul, animalul a plecat cu tot cu căruță.

Haosul s-a dezlănțit când au ajuns la etapa în care echipele au avut de pus mustul în sticle. Nea Marin l-a corectat pe Liviu, iar acesta s-a dezlănțuit extem de supărat că îi mânâncă din timp. La polul opus, Oana a făcut un gest care nu a fost băgat de seamă de adversari.

„M-am gândit că aș putea compensa eu și nu e frumos ce am făcut, dar am luat o cană (n.r. de la adversari”, a recunoscut concurenta. „M-am enervat teribil, am și țipat, la cei din echipa mea. Nu înțelegeau ce li se spune și se tot bagau”, a mai spus aceasta.

Cu toate acestea, echipa care a umplut prima toate sticlele și a câștigat proba a fost cea roșie.

„Probabil a contat că am adus și mai puțini struguri, că Riki s-a dus neînarmat la vânătoare, nici nu știu cum a smuls strugurii”, a spus Găinușă după eșecul echipei galbene.

Echipa pierzătoare a fost apoi la cules de recultă pentru a aproviziona magazia de alimente. La polul opus, doi dintre membri echipei câștigătoare au mers să se relaxeze la piscină, în timp ce Liviu și Andrei au cunoscut o persoană extrem de specială. Spre marea lor bucurie, au întâlnit un tânăr talentat care restaurează o barcă veche, iar aceștia au fost foarte impresionați.

Chiar dacă Liviu și Andrei puteau să se odihnească, ei l-au ajutat pe tânăr. „Mi-am pus tot sufletul acolo, exact cum aș fi făcut pentru mine pentru că am văzut pasiunea cu care trăiește băiatul ăsta”, a adăugat Andrei.

Nea Marin a primit și un cadou special de la „băieții” lui. Un placaj pe care s-au semnat și i-au scris „Ai fost și ești un turnător, dar noi te iubim”.

La polul opus, Oana s-a bucurat de o lecție gratuită de condus tractorul pe câmp. „Domnul George îi dadea ei indicații și nouă palpitații”, a glumit Găinușă.

Cei doi au retrăit momentele de la Asia Express, în care au fost nevoiți să apeleze la bunăvoința trecătorilor. De data aceasta, ei au avut de vândut mai multe legume tocmai culese chiar de ei.

„Nu puteam eu să o urmăresc cu privirea. Acum îi oprea pe ăia din dreapta, acum pe ăia din stânga”, a spus Nea Marin când a văzut-o pe concurentă dezlănțuită.

Întorși la hotel, câștigătorii s-au bucurat de relaxare la piscină, îar membri celeilalte echipe s-au împărțit între alte două locuri. Sonny și Riki au ajuns la o cofertărie, unde au fost puși și la treabă în bucătărie, iar Oana și Găinușă au mers la o florărie.

„Tu ai cerut niște semințe și a zis că ea nu are și atunci ai cerut numărul de telefon și că o să țineți legătura”, a glumit Oana.

„Ați filmat așa ceva? Și cu soțul”, a continuat Găinușă.

A doua etapă de la Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere s-a încheiat cu o masă copioasă, aranjată de cei care au pierdut, însă Nea Marin s-a supărat. „Nu mai vreau să stau cu câștigătorii”, a spus el după ce a plecat de la masă.

„Mi-am luat fața de supărat să văd ce fac. Andrei s-a înroșit, nu știa ce să facă”, a povestit coregraful.

La final, pentru a sărbători alături de vedete, Nea Marin le-a pregătit și un show de artificii care i-a bucurat pe toți.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere

Cele patru vedete invitate în fiecare ediție vor fi împărțite în două echipe conduse de Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, respectiv Rikito și Sonny Medini și vor participa la tot felul de jocuri și competiții. Se va trage tare... pentru relaxare începând din 2 iunie, adică echipa căștigătoare va sta liniștită pe margine, tot restul zilei, în timp ce pierzătorii le vor sta la dispoziție atât lor, cât și lui Nea Mărin, care are deja lista de sarcini pregătită.

„Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere!” va fi difuzat în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30 la Antena 1 și pe AntenaPLAY.