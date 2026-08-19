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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 19 august 2026. Rikito s-a îmbrăcat exact ca Liviu Vârciu. „L-am studiat”

În acest episod din Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, Rikito i-a ținut locul lui Liviu Vârciu. Cum s-a descurcat, a fost foarte ușor de observat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 19 August 2026, 16:56 | Actualizat Joi, 20 August 2026, 15:19
Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 19 august 2026. Rikito s-a îmbrăcat exact ca Liviu Vârciu. „L-am studiat” | antena 1
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Rikkito l-a mușcat pe Sonny, iar proba de pe stadionul Sepsi i-a pus din nou la încercare pe concurenți.

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 19 august 2026. Rikito s-a îmbrăcat exact ca Liviu Vârciu. „L-am studiat”

O nouă zi din „Poftiți pe la noi” a venit cu momente neașteptate, multă energie și o misiune care i-a scos pe concurenți din zona lor de confort. De această dată, echipele au ajuns pe stadionul Sepsi, acolo unde pregătirile pentru joc au fost precedate de o scenă care i-a luat prin surprindere pe cei prezenți.

Liviu Vârciu i-a dat lui Rikkito o sarcină, iar acesta a părut să intre foarte serios în rolul primit. Nea Mărin a remarcat imediat schimbarea și a glumit pe seama lui: „Domnul «Vârciulică» și-a luat treaba în serios”.

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Comportamentul lui Rikkito l-a surprins inclusiv pe Sonny. Acesta a povestit că, la un moment dat, Rikkito a avut gesturi agresive și chiar l-a mușcat. „Trebuie să-i dau una să revină la realitate”, a spus Sonny, intrând și el în jocul momentului.

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Joseph l-a catalogat rapid drept „mare actor”, în timp ce Giulia a recunoscut că s-a speriat puțin când l-a văzut pe Rikkito comportându-se astfel. Vlad a mers și mai departe cu gluma și a spus că probabil Liviu i-a „băgat niște cipuri în cap”. Giulia a observat și ea asemănarea dintre cei doi: Rikkito se comporta atât de mult precum Vârciu, încât părea că se pregătește pentru un rol într-un film.

Atmosfera dintre concurenți a rămas una apropiată, iar replicile și glumele nu au lipsit. Vlad a primit și câteva cuvinte frumoase din partea Giuliei, care i-a mărturisit că a ajuns să țină foarte mult la el. În același timp, Anda i-a transmis să nu se lase influențat și a continuat alături de ceilalți drumul către următoarea provocare.

Stadionul Sepsi, decorul unei noi probe pentru concurenți

Ajunși pe stadion, concurenții au încercat să-și dea seama ce le-a pregătit Nea Mărin. Vlad a recunoscut că nu este deloc prieten cu fotbalul și că nu știe aproape nimic despre acest sport. În schimb, Giulia a spus că îi place fotbalul dintotdeauna și că și-ar fi dorit ca ultima probă din acel loc să fie una fizică și, mai ales, pe placul echipei.

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Nici Anda nu avea prea multă experiență pe gazon. Ea a povestit că a fost la meciuri, însă din postura de suporter. Joseph a profitat imediat de ocazie pentru o glumă și a întrebat-o dacă, de fapt, se uita mai mult după fotbaliști decât după minge.

Vlad a remarcat însă un lucru: stadionul arăta impecabil și era locul perfect pentru o nouă competiție. Astfel, concurenții au intrat în joc cu energie și cu dorința de a obține un nou avantaj.

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