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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 21 iulie 2026. Ce concurent a mers la spital în toiul nopții înainte de probe

Nea Mărin i-a trezit pe concurenți în stilul său caracteristic, iar Rikito a făcut o serie de dezvăluiri amuzante. Ce provocări îi așteaptă pe concurenți în noua ediție din „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere”.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 21 Iulie 2026, 21:55 | Actualizat Marti, 21 Iulie 2026, 18:10
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Ce concurent a mers la spital în toiul nopții înainte de probe. Mărturisirile surprinzătoare | Antena 1
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O nouă zi la „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere” a început, ca de fiecare dată, în stilul inconfundabil al lui Nea Mărin. Fără să le lase prea mult timp concurenților să se odihnească după provocările din ziua precedentă, acesta a pornit din cameră în cameră pentru a-i trezi și a-i pregăti pentru noile probe.

Ce concurent a mers la spital în toiul nopții înainte de probe

Deși unii concurenți au încercat să mai câștige câteva minute de somn, Nea Mărin nu s-a lăsat înduplecat și i-a mobilizat rapid pentru o nouă zi plină de muncă și competiție.

Printre cei mai amuzați de vizita matinală s-a numărat și Rikito, care a făcut o serie de mărturisiri surprinzătoare încă din primele minute ale ediției.

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„Eu m-am trezit mahmur și cu febră musculară”, a spus concurentul, stârnind râsete în rândul colegilor.

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Discuția cu Nea Mărin a continuat într-o notă la fel de amuzantă, iar Rikito a improvizat un dialog care a făcut deliciul tuturor.

„Ce cauți tu aici? Nu trebuia să dormi cu Sonny? Dom'le, Nea Mărin, eu sunt în televiziune de mult timp și producția mi-a dat camera nouă. Eu am fost la 12 noaptea la spital, am făcut un fel de operație. Am băgat antibiotice. A zis doctorul că cinci zile nu am voie să consum alcool. Eu nu mai beau”, a glumit Rikito în timpul filmărilor.

Replica sa a stârnit hohote de râs atât în rândul concurenților, cât și al lui Nea Mărin, care este obișnuit cu încercările vedetelor de a scăpa de trezirea matinală și de probele dificile.

După momentul amuzant, concurenții s-au pregătit pentru o nouă zi de competiție, fără să știe ce surprize le-a pregătit gazda emisiunii. Nea Mărin le-a pregătit noi provocări solicitante, în care spiritul de echipă, viteza și îndemânarea vor face diferența.

În urma victoriei obținute în ediția precedentă, echipa câștigătoare continuă să se bucure de recompense și în această zi, având parte de momente de relaxare bine meritate. De cealaltă parte, membrii echipei învinse nu scapă de muncă și vor trebui să îndeplinească toate sarcinile stabilite de Nea Mărin.

Ca de fiecare dată, probele pregătite de acesta se anunță pline de surprize și răsturnări de situație, iar concurenții vor avea nevoie de multă energie pentru a face față provocărilor.

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Momentele savuroase dintre Nea Mărin și concurenți, glumele spontane și replicile pline de umor transformă fiecare ediție din „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere” într-un spectacol plin de voie bună, în care distracția merge mână în mână cu spiritul competitiv.

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