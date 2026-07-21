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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 21 iulie 2026. Ținuta Mirelei Vaida la culesul strugurilor a stârnit hohote de râs

Mirela Vaida a atras toate privirile în ediția din 21 iulie a emisiunii „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere”, după ce a apărut la muncile câmpului îmbrăcată în pantaloni albi și pălărie cowboy. Colegii au făcut glume pe seama ținutei, iar imaginile au fost savuroase.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 21 Iulie 2026, 22:50 | Actualizat Marti, 21 Iulie 2026, 23:23
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„Zici că a venit la nuntă!” Ținuta purtată de Mirela Vaida la culesul și zdrobitul strugurilor a stârnit hohote de râs. Colegii nu și-au putut stăpâni reacțiile | Antena 1
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Ediția din 21 iulie a emisiunii „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere” a fost plină de momente amuzante, mai ales pentru echipa care a pierdut proba zilei. În timp ce învingătorii s-au bucurat de o binemeritată sesiune de relaxare, concurenții din echipa roșie au avut parte de o serie de sarcini solicitante, coordonate de Nea Mărin.

Ținuta purtată de Mirela Vaida la culesul și zdrobitul strugurilor a stârnit hohote de râs

Prima oprire a fost la un adăpost de animale din Cernavodă, unde Mirela Vaida, Adriana Trandafir, Liviu și Andrei au fost nevoiți să muncească pentru ca echipa câștigătoare să se poată bucura de o sesiune de terapie asistată de animale.

Încă de la sosire, Adriana Trandafir s-a emoționat văzând animalele din centru, însă buna dispoziție a revenit rapid datorită apariției spectaculoase a Mirelei Vaida.

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Prezentatoarea TV a ales o ținută complet neașteptată pentru o zi de muncă la fermă. Mirela a purtat un top albastru, o pereche de pantaloni albi și nelipsita pălărie în stil cowboy, iar alegerea vestimentară a stârnit imediat glume din partea colegilor.

„Mi-am luat pantaloni albi la fân”, a spus Mirela Vaida, amuzată de situație.

Adriana Trandafir nu a ratat ocazia să o ironizeze cu umor.

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Colegii nu și-au putut stăpâni reacțiile

„Oameni buni, era pe tocuri, era pe platforme! Cum să stai pe platforme pe baloții de fân?”, a glumit actrița, spre amuzamentul tuturor.

Realizând că ținuta nu era deloc potrivită pentru activitățile pregătite de Nea Mărin, Mirela a fost nevoită să improvizeze.

„Mi-am suflecat pantalonii, i-am prins cu niște elastice de păr pe care le aveam prin geantă, iar doamna de acolo mi-a dat o pereche de bocanci. Ce să faci? Ne descurcăm!”, a povestit prezentatoarea.

Imaginile cu Mirela Vaida au devenit rapid unele dintre cele mai comentate momente ale ediției, iar reacțiile colegilor au făcut deliciul telespectatorilor.

După vizita la adăpostul de animale, echipa roșie a trecut la o nouă provocare: mutarea și stivuirea baloților de fân. Misiunea s-a dovedit mult mai grea decât părea la prima vedere, fiecare balot cântărind zeci de kilograme.

„Trebuia să luăm baloții aceia de fân și să facem stive. Eu cred că un balot avea 30-40 de kilograme”, a povestit Mirela Vaida.

Provocările nu s-au încheiat aici. Concurenții au ajuns apoi la culesul strugurilor, iar la final au fost nevoiți să îi zdrobească în mod tradițional, cu picioarele. A fost momentul în care pantalonii albi ai Mirelei au devenit principala țintă a glumelor.

„Mă uitam la pantalonii Mirelei, albi, impecabili, care de jos în sus se făceau vișinii”, a spus Adriana Trandafir, izbucnind în râs în timp ce cele două zdrobeau strugurii.

În tot acest timp, echipa câștigătoare s-a bucurat de recompensa obținută în urma victoriei din proba zilei și a avut parte de o relaxantă sesiune de masaj.

Momentele amuzante, provocările neașteptate și replicile savuroase dintre concurenți au transformat ediția de „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere” într-una dintre cele mai spectaculoase de până acum, demonstrând încă o dată că, indiferent de dificultatea probelor, buna dispoziție nu lipsește niciodată.

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 21 iulie 2026. Ce echipă a câștigat proba. Concurenții s-au luptat până în ulti...
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