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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 25 august 2026. Ce echipă a ieșit victorioasă. Lupta a fost strânsă până la capăt

Cine a ieșit învingător în confruntarea de la Poftiți pe la noi? Cele două echipe s-au luptat până în ultimul moment pentru victorie.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 25 August 2026, 21:25 | Actualizat Marti, 25 August 2026, 21:27
oftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 25 august 2026. Ce echipă a ieșit victorioasă. Lupta a fost strânsă până la capăt | Antena 1
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Cele două echipe s-au întors pentru o nouă confruntare la Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere, iar miza a fost din nou una importantă. Jo, Ruby, Johnny Romano și What’s Up li s-au alăturat celor patru căpitani de echipă, iar concurenții au fost pregătiți să dea totul pentru victorie.

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 25 august 2026. Ce echipă a ieșit victorioasă

Echipa roșie și echipa galbenă s-au confruntat la Casa Brambura, unde au avut parte de o nouă probă solicitantă. Cele două tabere și-au făcut strategiile înainte de start și au intrat în competiție hotărâte să obțină cât mai multe puncte.

După victoria obținută în ziua precedentă, echipa roșie a pornit cu un avantaj moral important. De cealaltă parte, Rikito și Sonny și-au dorit să își ia revanșa și să demonstreze că pot întoarce rezultatul în favoarea echipei galbene.

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Confruntarea a fost una strânsă, iar concurenții s-au luptat cot la cot pentru fiecare punct. Niciuna dintre echipe nu a vrut să cedeze, însă, pe măsură ce proba a avansat, echipa roșie a reușit să se desprindă și să își consolideze avantajul.

Lupta a fost strânsă până la capăt

În cele din urmă, echipa roșie a fost din nou declarată câștigătoare. Mai mult, victoria a venit după un scor general impresionant, de 10 la 6, ceea ce le-a permis concurenților din echipa lui Liviu Vârciu să sărbătorească o nouă reușită.

Pentru Sonny și Rikito, rezultatul a fost unul dezamăgitor, mai ales că își propuseseră să obțină revanșa după înfrângerea suferită cu o zi înainte. Sonny nu și-a ascuns supărarea după încheierea confruntării și a recunoscut că echipa sa trebuie să recupereze rapid.

„Mie îmi vine să plâng. Sunt foarte supărat și trebuie să câștigăm ultimele patru ca să egalăm”, a spus Sonny după confruntare.

De cealaltă parte, Liviu Vârciu a ținut să își felicite echipa și a evidențiat contribuția lui What’s Up la obținerea victoriei.

„Victoria astăzi este a lui What’s Up. Aplauze pentru el”, a spus Liviu Vârciu despre colegul său de echipă.

După anunțarea rezultatului, Nea Mărin a făcut și următorul anunț. Concurenții din echipa câștigătoare au primit dreptul de a merge la relaxare, în timp ce învinșii au avut parte de noi sarcini.

„Câștigătorii se duc la relaxare. Echipa care a pierdut merge cu mine”, a spus Nea Mărin.

Astfel, echipa roșie continuă seria victoriilor și pare să fi găsit formula câștigătoare, în timp ce echipa galbenă este nevoită să se mobilizeze pentru următoarele probe dacă vrea să recupereze diferența.

Sonny și Rikito caută prima lor victorie în această săptămână la Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere... Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 25 august 2026. Ce a făcut Ruby după ce a pierdut proba. Gestul artistei a uimi...
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