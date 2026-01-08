Antena Căutare
ADDA a explicat de ce s-a supărat soțul ei pe Oase, la Power Couple, în urma votului la eliminare: „Cătălin îl considera prieten”

ADDA și Cătălin Rizea de la Power Couple 2026 au explicat de ce s-au supărat pe Oase în urma voturilor de salvare de la eliminare. Chiar dacă el și Adda au fost salvați de superputerea gladiatorilor, Cătălin Rizea și-a exprimat dezamăgirea față de lipsa votului se susținere a cuplului Oase-Maria.

Publicat: Joi, 08 Ianuarie 2026, 12:06 | Actualizat Joi, 08 Ianuarie 2026, 13:38

ADDA și Cătălin Rizea au fost la un pas de a fi eliminați în prima etapă a sezonului 3 de Power Couple, însă gladiatorii Ariana și Mitzu, cu superputerea lor, i-au salvat. Deși salvarea i-a bucurat pe cei doi, Cătălin a ținut să-și exprime dezamăgirea față de lipsa de susținere a lui Oase. După difuzarea ediției, Adda a explicat în mediul online reacția soțului.

ADDA și Cătălin au fost propuși spre eliminare în ediția de pe 7 ianuarie de Power Couple 2026 alături de Mădălin și Dilinca. Potrivit regulamentului, celelalte cupluri oferă un vot de salvare, iar cuplul cu cele mai puține voturi este eliminat din competiție. Adda și Cătălin au primit un singur vot de salvare de la Andrei și Claudia.

ADDA a explicat de ce s-a supărat, de fapt, soțul ei pe Oase la Power Couple, în urma votului la eliminare. Ce a recunoscut Cătălin: „A fost o înțelegere a noastră...”

„Având în vedere situația cu votarea, eliminarea, fac și eu story-ul ăsta să înțeleagă lumea de ce s-a supărat Cătălin pe Oase. Noi cu Oase suntem foarte bine acum. Noi cu Oase ne știm de foarte mulți ani. Ei au avut o înțelegere făcută în cadrul unei campanii”, a spus Adda.

„Am avut o campanie unde am discutat cu el și a fost o înțelegere a noastră, el mi-a zis că nu știe pe nimeni, am zis și eu la fel, în afară de Andrei, nu știu pe nimeni, și a fost o înțelegere între noi că ne susținem. De-asta a fost și supărarea mea. El dacă ar fi fost el, nu conta cu cine, eu îl ajutam”, a spus Cătălin.

„De-asta l-a durut pe Cătă. El îl considera pe Oase prieten și a fost ca și cum l-ar fi trădat un prieten. Toată lumea e ok acum și din păcate oamenii care spun pe față lucrurile, care nu se ascund după metafore și vorbe frumoase care înțeapă, sunt percepuți greșit, dar asta e lumea în care trăim, nu trebuie și nu vrem să ne iubească toată lumea”, a spus ADDA.

După ce ADDA și Cătălin au fost salvați, concurenții s-au îmbrățișat și s-au felicitat. Oase și Maria au mers la ADDA și soțul ei, iar Cătălin și-a exprimat direct deranjul față de lipsa lor de susținere la vot.

„Eu mă bucur că sunteți în competiție”, a spus Oase.

„Hai să nu mai zâmbim. Ne salutăm și gata că suntem la competiție”, a spus Cătălin.

„Cum vrei tu!”, a spus Oase. „Asta e decizia lui, dacă el așa a simțit să-mi zică…Înțeleg de ce este furios și pe mine, înțeleg că nu se face diferența între concurs și e normal, că sunt sentimente la mijloc”, a continuat Oase.

