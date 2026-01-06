ADDA, reacție emoționantă după difuzarea primei ediții Power Couple 3. Ce i-a transmis lui Cătălin Rizea

ADDA și Cătălin Rizea au plecat cu mult entuziasm în aventura Power Couple 3. Iată ce reacții a stârnit în familia lor difuzarea primei ediții a emisiunii.

ADDA și Cătălin Rizea au fost al patrulea cuplu care a acceptat provocarea de a „pedala prin viață” deasupra mării. Cătălin a fost ”protagonistul”, trebuind să pedaleze suspendat, însă nu oricum, ci cu... fundul în sus și capul în jos. Proba a mai constat și în rezolvarea unor ghicitori despre partener sau relație.

Deși fizic și emoțional a fost dificil pentru Cătălin să ducă la bun sfârșit proba, nici pentru ADDA nu a fost mai ușor. Artista a fost copleșită până la lacrimi de emoții:

„Când te-am văzut atârnat efectiv acolo în mijloc, eu am zis că mor!” a declarat ADDA.

Emoțiile au revenit și la urmărirea difuzării de aseară pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

ADDA, mesaj emoționant pentru soțul ei după prima ediție Power Couple 3

ADDA și Cătălin sunt cunoscuți publicului larg, dinamica din relația lor este una frumoasă și transmite multă energie pozitivă. Legătura lor trainică a trecut dincolo de micile ecrane aseară, când a avut loc prima probă Power Couple sezonul 3.

Cei doi au urmărit împreună cu fiul lor înteaga emisiunea, iar artista a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

„Și brusc nu a mai contat nimic. Nici competiția, nici punctajul. Voiam doar să știu că el e bine. Nu m-a interesat dacă răspunde bine la întrebări, cu capul în jos, pedalând deasupra mării. Am vrut doar să ajungă la margine. Și a ajuns. Așa emoții mari nu am experimentat prea des….

Te iubesc și l-ai făcut pe Alexuțu mândru! De mine nu mai zic!” a scris ADDA pe rețelele de socializare.

Cum a reacționat Alex, fiul ADDEI și al lui Cătălin Rizea, când a urmărit emisiunea

Alex, în vârstă de 9 ani, este, după spusele mamei sale, foarte mândru de părinții lui pentru participarea la Power Couple, cel mai dur show pentru cupluri. În ciuda dificultății primei probe, energia pozitivă pe care o primesc de la familie și fani îi face să fie recunoscători pentru întreaga experiență.

Micuțul își petrece timpul după școală la Academia Clubului Rapid, iar părinții sunt extrem de mândri de reușitele sale, cât și de caracterul pe care îl are. Acesta are o relație strânsă cu părinții și a urmărit alături de ei prima ediție Power Couple 3.

„A fost foarte mândru și... în suspans. Deși știa în mare parte despre probă, aseară a trăit momentul foarte intens și a fost fericit că a reușit Cătălin să facă proba. Mai ales când a spus Cătă că gândul la Alex l-a ambiționat și i-a dat forța să înainteze, l-am văzut pe Alex pe canapea roșind și zâmbind foarte emoționat”, a mărturisit ADDA în exclusivitate pentru a1.ro despre momentul în care fiul ei a urmărit emisiunea.