ADDA de la Power Couple și Emilian din Ana, mi-ai fost scrisă în ADN, colaborarea anului. Ce anunț au făcut cei doi

Emilian, actorul din serialul Ana, mi-ai fost scrisă în ADN și ADDA, concurenta Power Couple sezonul 3, au anunțat recent o colaborare muzicală la care fanii nu se așteptau.

Publicat: Miercuri, 12 Noiembrie 2025, 09:30 | Actualizat Miercuri, 12 Noiembrie 2025, 09:55
ADDA și Emilian se pregătesc să lanseze împreună o nouă piesă, cu versurile scrise de ADDA. Piesa se numește „Unde”, iar lansarea va avea lor pe 14 noiembrie.

ADDA și Emilian, colaborare muzicală inedită

În ultimele zile, după întoarcerea ei și a soțului ei de la filmările pentru Power Couple sezonul 3 în Malta, ADDA a postat mai multe teasere cu imagini și versuri din noua sa creație muzicală.

Fanii ADDEI au fost în extaz să afle că artista este din nou pe punctul de a le face un cadou muzical și au felicitat-o în secțiunea de comentarii, spunând că sunt nerăbdători să asculte piesa.

ADDA a colaborat cu Emilian pentru înregistrarea acestei piese și împreună versurile par să transmită și mai bine mesajul emoționant din spatele cuvintele. Cu voci calde și versuri cu o încărcătură emoțională deosebită, Emilian și ADDA, sunt gata să își impresioneze fanii cu noua lor piesă care se va auzi și la radio din 14 noiembrie.

Cei doi artiști se completează perfect din punct de vedere muzical, iar vocile lor ajung rapid la inimile fanilor care își doresc să asculte piese cu însemnătate.

Noua melodie intitulată „Unde” este o odă adusă nostalgiei trecutului, în care ADDA și-a pus bucăți din suflet. Versurile piesei vorbesc despre anii care trec și nu au cum să nu trezească emoții profunde în inimile celor care o ascultă, fiind o piesă cu care oricine poate rezona.

„Da, da! Lansam piesa impreuna! Da,da. In piesa duetul ne-a iesit bine! Si ca sa fiu sincera pana la capat- inca se lucreaza la master. Lansam foarte curand. Asta pot sa garantez!”, a fost mesajul ADDEI de la descrierea unui video în care cântă alături de Emilian.

Emilian, actorul din Ana, mi-ai fost scrisă în ADN, se bucură de succes atât pe plan actoricesc, dar și pe plan muzical, pregătind mai multe surpize pentru fanii lui. Deși în unele zile programul său este unul încărcat, cântărețul reușește să se împarcă cu brio între viața de actor și cea de muzician.

Recent, ADDA s-a întors din Malta de la filmările pentru Power Couple sezonul 3 unde participă alături de soțul ei, Cătălin Rizea. Artista s-a declarat extrem de încântată de experiența pe care a trăit-o acolo, povestind că simte că s-a reîndrăgostit de soțul ei.

