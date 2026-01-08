Simona și Marius Urzică și ADDA și Cătălin Rizea de la Power Couple sezonul 3, despre roaming când sunt departe de casă

Antena Căutare
Publicat: Joi, 08 Ianuarie 2026, 12:31 | Actualizat Joi, 08 Ianuarie 2026, 12:44

Simona și Marius Urzică, dar și ADDA și Cătălin Rizea au vorbit despre aterizarea lor în Malta și prima experiența departe de casă și, în special, departe de cei doi copii ai lor.

Cine dintre cuplurile Power Couple e mai preocupat de roaming atunci când pleacă departe de casă

Simona și Marius Urzică s-au pregătit pentru experiența inedită de la Power Couple sezonul 3. După un drum lung, cu escală și multe ore petrecute în aeroport și în avion, cei doi s-au bucurat să mai poată vorbit cu familia pentru câteva momente, înainte să se focuseze pe odihnă și probele ce aveau să vină în următoarele zile în competiție.

Citește și: Cum arătau Adda și Cătălin când s-au cunoscut. El era „sculptat”, ea avea 48 de kilograme. Imagini de la începutul relației

Iată ce griji au avut cei doi concurenți legate de roaming și date mobile după plecarea din România.

Cine verifică primul dacă roaming-ul ese activ și funcționează după aterizarea în altă țară?

Marius Urzică a răspuns: „Simona! Ea este cea care are nerăbdarea asta. O dată ce am aterizat trimite repede – am aterizat, suntem bine. Eu sunt mai calm”.

Citește și: Adda a explicat de ce s-a supărat soțul ei pe Oase la Power Couple, în urma votului la eliminare: „Cătălin îl considera prieten”

„Să anunț acasă, da. Du-te de-aici că nu e adevărat”, i-a răspuns Simona soțului ei.

La ADDA și Cătălin Rizea, povestea stă puțin diferit. Au povestit și ei cum a fost pentru ei să plece departe de cel mic, fiul lor, Alex, știind că nu vor putea să țină legătura zilnic așa cum erau obișnuiți.

„Înainte să plecăm de-acasă, eu sunt ăla care se asigură că avem roaming, că este totul în regulă, atât pe telefonul meu, cât și al ei. Dar în momentul în care intrăm și aterizăm într-o altă țară, verificăm amândoi dacă funcționează sau nu”, a povestit Cătălin Rizea.

Doar cei conectați nelimitat pot fi Power Couple! Digi susține cuplurile care rămân conectate, indiferent de provocările din viața digitală. Asta e conexiunea care face diferența!

Citește și: Prima săptămână de Power Couple s-a încheiat fără eliminare, datorită superputerii, la capătul unei ediții lider de audiență!

Concluziile după prima săptămână de Power Couple sezonul 3

Cel de-al treilea sezon Power Couple este unul legendar, aducând concurenților unele dintre cele mai dure provocări la care s-ar fi putut gândi sau pe care nici nu le-ar fi putut previziona! Și aseară, cei de acasă au pus emisia pe primul loc, în clasamentul audiențelor!

Proba de cuplu i-a luat prin surprindere, iar marea bubuială s-a lăsat cu îndârjire, ciocneli, dar și multe râsete. Bărbații au condus, au prins viteză și nu și-au scăpat din ochi adversarii, iar femeile au fost creative, au aranjat mașinile și la final au fost cele care și-au încurajat partenerii, de pe locul din dreapta. Victorioși au ieșit, încă o dată, gladiatorii Mitzuu și Ariana!

Reveniți în vilă, pentru prima eliminare a sezonului, concurenții au avut o decizie de luat: să voteze între Mădălin și Dilinca și Adda și Cătălin. La finalul unei discuții sincere, dar surprinzătoare: cei doi creatori de conținut au scăpat de emoția posibilei eliminări. Ce a urmat? A fost un final fericit – Mitzuu și Ariana au deschis plicul superputerii câștigate luni și au avut șansa să-i salveze pe cei doi eliminați – Adda și Cătălin. Astfel, toate cele 9 cupluri merg mai departe!

