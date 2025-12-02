Cătălin Zmărăndescu și soția lui, Luiza, provocări la prima participare împreună într-un show TV

”Am descoperit că suntem mai mult decât empatici și umani”

Cum știi că ai nevoie de o nouă provocare în viață? Te gândești că îți cunoști prea bine partenerul și că ați trecut împreună prin numeroase experiențe, așa că îți dorești ceva care să te scoată din zona de confort! Așa apare – Power Couple – show-ul în care limitele pot fi depășite... în doi! Odată cu apropierea celui de-al treilea sezon, participanții sunt deciși să arate că pot transforma fricile în atuuri și iubirea în combustibil pentru putere! Pentru a cunoaște mai bine cele nouă perechi, în fiecare luni și marți, de la miezul nopții, la Antena 1, pot fi urmărite o serie de materiale exclusive de prezentare a acestora.

După ce săptămâna trecută, telespectatorii au aflat mai multe despre două cupluri, aseară, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, a venit rândul unuia dintre cei mai cunoscuți sportivi români: Cătălin Zmărăndescu și a soției sale, Luiza! S-au cunoscut în urmă cu 11 ani și au știut că sunt făcuți unul pentru celălalt, așa că relația lor s-a oficializat în doar câteva luni. Au doi copii superbi, care i-au încurajat și susținut, iar acum, pentru prima dată, apar împreună într-un astfel de format TV!

Cătălin Zmărăndescu și soția lui, Luiza, despre provocările de la Power Couple

”Am descoperit foarte multe lucruri, pe care nu credeam că o să le fac vreodată”, mărturisește Luiza, completată de Zmără: ”Am descoperit că suntem mai mult decât empatici și umani, amândoi”.

Când vine vorba de motivații, sunt, din nou, complementare: ”Pe mine, să văd cât de bun sunt, cu adevărat, la 53 de ani”, spune cu zâmbetul pe buze Cătălin, în timp ce soția lui admite că fiecare limită pe care o trece, o face să vrea și mai mult!

După atât de mulți ani împreună, au acumulat multe lecții pe care le folosesc în tot ceea ce fac. ”Am învățat de la Cătălin să am ambiție”, declară Luiza. Cum era de așteptat, Cătălin a furat din liniștea și calmitatea ei: ”Recunosc, am învățat să găsesc armonia”.

Într-un format atât de puternic, s-au ținut de mână și au acceptat fiecare zi ca fiind o nouă șansă de a se simți bine: ”Ne-am dat seama că avându-ne unul pe celălalt, putem trece munții”. Cât de departe îi va duce asta în proiect, rămâne de văzut, foarte curând!

