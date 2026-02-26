Antena Căutare
Ce diferență de vârstă există între Marius Urzică și soția lui, Simona, de la Power Couple. Cu câți ani este mai mare campionul

Marius Urzică și soția lui, Simona, se numără printre cei mai apreciați concurenți de la Power Couple România sezonul 3, însă puțini sunt cei care știu că între cei doi există o diferență mare de vârstă.

Publicat: Joi, 26 Februarie 2026, 07:00 | Actualizat Joi, 26 Februarie 2026, 10:19
Marius Urzică și soția lui, Simona, se numără printre cei mai apreciați concurenți de la Power Couple România sezonul 3 | Antena 1

Marius Urzică și soția lui, Simona, au acceptat provocarea Power Couple România fără nicio ezitare. Aceștia au pornit cu multă încredere și ambiție în noua experiență, bucurându-se și de cele mai mici detalii.

Parcursul lor în emisiune nu a fost deloc ușor. Aceștia au avut adversari pe măsura așteptărilor, iar probele nu au fost întotdeauna pe placul lor. Concurenții au fost nevoiți să își depășească limitele fizice, dar și psihice.

Au făcut investiții curajoase și au crezut unul în celălalt. Un lucru este cert, Marius și Simona Urzică trăiesc o frumoasă poveste de iubire. Cei doi au reușit să arate lumii că relația lor este bazată pe încredere, iubire, respect și comunicare.

Campionul olimpic al gimnasticii masculine românești și soția lui sunt împreună de 18 ani. Aceștia s-au căsătorit în urmă cu 15 ani și au împreună doi copii minunați: o fată și un băiat. În ceea ce privește viața personală, concurenții de la Power Couple România preferă să fie discreți.

Ce diferență mare de vârstă există între Marius Urzică și soția lui, Simona, de la Power Couple România sezonul 3

Deși au apărut des pe micile ecrane ale publicului, puțini sunt cei care știu că între Marius Urzică și soția lui, Simona, există o diferență mare de vârstă. Sportivul este mai mare cu 12 ani decât partenera lui, potrivit fanatik.ro.

Concurentul de la Power Couple România sezonul 3 are 50 de ani, în timp ce femeia care i-a dăruit doi copii superbi are 38 de ani. În ciuda acestui aspect, cei doi se înțeleg de minune, semn că vârsta nu a fost niciodată un obstacol în relația lor.

Un lucru este cert, campionul olimpic se mândrește ori de câte ori are ocazia cu familia frumoasă pe care și-a construit-o alături de Simona Urzică. Aceștia se bucură împreună în momente frumoase și se susțin reciproc în cele grele.

Ce au dezvăluit Marius Urzică și soția lui, Simona, înainte de participarea la Power Couple România sezon 3

Chiar înainte de a pleca în aventura vieții lor, Marius Urzică și soția lui au vorbit despre așteptările pe care le are de la noua experiență din Malta.

„Am acceptat să particip la Power Couple pentru că mi-am dorit să trăim o experiență diferită, care să ne provoace și să ne testeze ca și cuplu. Nu am așteptări, vreau doar să mă bucur de tot ce vom trăim acolo și să demonstrez, în fața noastră și a celorlalți, că împreună putem trece peste orice”, a dezvăluit campionul olimpic.

„Am acceptat să vin la Power Couple la îndemnul și încurajarea copiilor. Este un format care ne place și credem că ni se potrivește. Nu vreau să îmi creez așteptări, îmi doresc doar să mă bucur de această experiență și, de ce nu, să descoperim lucruri noi despre noi, ca și cuplu și să ne învingem temerile care vor apărea pe parcursul competiției”, a mai adăugat Simona Urzică.

Cine a câștigat finala Power Couple 2026. Oase și Maria Pitică pleacă acasă cu premiul cel mare
Cine a câștigat finala Power Couple 2026. Oase și Maria Pitică pleacă acasă cu premiul cel mare
Cine a câștigat finala Power Couple 2026. Oase și Maria Pitică pleacă acasă cu premiul cel mare
