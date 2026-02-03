Antena Căutare
Home Power Couple Stiri Ce a spus Marius Urzică despre fiul său cel mare, din căsnicia anterioară. Imagine rară cu Andrei Urzică

Ce a spus Marius Urzică despre fiul său cel mare, din căsnicia anterioară. Imagine rară cu Andrei Urzică

La una dintre probele de la Power Couple, Marius Urzică a menționat că așteaptă nunta băiatului său cel mare și că își dorește să fie socru mare cât mai curând. Andrei Urzică, fiul campionului olimpic dintr-o căsnicie anterioară, are 25 de ani.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 03 Februarie 2026, 21:24 | Actualizat Marti, 03 Februarie 2026, 16:57

Marius Urzică s-a despărțit de prima lui soție în 2003. Din prima sa căsnicie a rezultat un băiat minunat, de care campionul e tare mândru. În 2010 Marius s-a căsătorit cu Simona, fostă Georgescu, iar apoi au venit pe lume minunații Yasmine și Alex. Așadar, Marius Urzică este tatăl a trei copii.

Citește și: Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică

Marius Urzică este mândrul tată a trei copii

„Sunt mândru de copilașii mei. Aș începe cu Andrei, este pe picioarele lui deja și muncește. Yasmina este o păpușă, dornică să încerce orice, de la modelling la pian, vrea să le facă pe toate.

Iar de Alex sunt foarte mândru pentru că îmi calcă pe urme. Nu doar eu, ca tată, am văzut, ci multă lume a observat că are calitățile necesare performanței. E greu să-l văd, mai ales ca părinte, cât de mult muncește. Trebuie să-l înțeleg, ca tată, dar să mă și impun ca să reușească ce și-a propus. Uneori este foarte ambițios și nu pleacă din sală până nu reușește. Îi dau lacrimile, dar nu renunță”, spunea Marius Urzică în 2024 pentru fanatik.ro.

Andrei este o prezență discretă în spațiul public. În 2016, când era adolescent, Andrei a participat la botezul surioarei sale, iar fotografia de familie realizată la eveniment rămâne una de preț în arhivă.


INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Andrei al lui Marius are 25 de ani”. Ce a spus Simona Urzică despre fiul cel mare al soțului ei: „Nu e născut de mine, dar...”

La Power Couple, Simona Urzică a fost întrebată în cadrul unei probe: „Câți lei a costat costumul pe care Marius nu l-a purtat niciodată?”. Soția lui Marius Urzică a spus fără să stea pe gânduri că acel costum a costat 2000 de lei și că așteptă să fie purtat la nunta lui Andrei.

„Îl păstrez pentru băiatul cel mare. O să-l port când va fi mire. Vreau să dansez la nuntă”, a spus Marius Urzică despre costum.

„N-o să fie peste mult timp socru mare, sper. Nu e născut de mine Andrei, dar Andrei al lui Marius are 25 de ani. N-o să se învechească costumul pe care eu i l-am cumpărat. Trebuia să meargă cu el la o gală, îi trebuia ceva negru, frumos”, a povestit Simona Urzică la Power Couple, sezon 3.

colaj cu Marius și Simona Urizcă
+2
Mai multe fotografii

Citește și: Deficiența cu care se confruntă fiica soților Urzică. Gimnastul a vorbit cu lacrimi in ochi despre copiii săi, la Power Couple

Cum a cerut-o în căsătorie Mădălin pe Dilinca. Imagini emoționante de la logodna concurenților Power Couple: „Am plâns t...
Înapoi la Homepage
AS.ro Mesajul lui Mircea Lucescu, din spital, după informaţiile îngrijorătoare apărute Mesajul lui Mircea Lucescu, din spital, după informaţiile îngrijorătoare apărute
Observatornews.ro Laura din România i-a dat unui "prinţ" nigerian 2,5 milioane de euro. Şi-a ipotecat proprietăţile Laura din România i-a dat unui "prinţ" nigerian 2,5 milioane de euro. Şi-a ipotecat proprietăţile
Antena 3 Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Grammy 2026 Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Grammy 2026

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Vezi în AntenaPLAY primele imagini cu Marina Dina, după eliminarea de la Survivor. Nu rata episodul nou După Survivor, disponibil acum!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi în AntenaPLAY primele imagini cu Marina Dina, după eliminarea de la Survivor. Nu rata episodul nou După Survivor, disponibil acum!
Citește și
Cum a cerut-o în căsătorie Mădălin pe Dilinca. Imagini emoționante de la logodna concurenților Power Couple: „Am plâns toată ziua”
Cum a cerut-o în căsătorie Mădălin pe Dilinca. Imagini emoționante de la logodna concurenților Power Couple:...
Horoscopul săptămânii 2 februarie – 8 februarie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 2 februarie – 8 februarie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele Catine.ro
Dani Oțil, în lacrimi la Power Couple. Ce a dezvăluit prezentatorul despre momentele emoționante: „Periculosul din Corbeanca”
Dani Oțil, în lacrimi la Power Couple. Ce a dezvăluit prezentatorul despre momentele emoționante: „Periculosul...
Afra Saraçoğlu și Mert Ramazan Demir s-ar fi împăcat. Ce se arată în presa din Turcia
Afra Saraçoğlu și Mert Ramazan Demir s-ar fi împăcat. Ce se arată în presa din Turcia Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
După ce armistițiul convenit de Trump și Putin s-a terminat, Rusia a atacat masiv instalațiile energetice din Kiev, Harkov, Dnipropetrovsk și Vinița
După ce armistițiul convenit de Trump și Putin s-a terminat, Rusia a atacat masiv instalațiile energetice din... Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cele două vedete au fost surprinse petrecând un weekend romantic în Marea Britanie
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cele două vedete au fost surprinse petrecând un weekend romantic în... Elle
Ce a moștenit fiica lui Leonard Doroftei de la tatăl ei. Vanessa este cea mai mică dintre copiii lui
Ce a moștenit fiica lui Leonard Doroftei de la tatăl ei. Vanessa este cea mai mică dintre copiii lui Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Sos alb pentru paste: ingredientul secret care face toată diferența
Sos alb pentru paste: ingredientul secret care face toată diferența HelloTaste.ro
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Grammy 2026
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din februarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din februarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Bianca Drăgușanu păstrează o siluetă de invidiat la 43 de ani! Ce mănâncă vedeta
Bianca Drăgușanu păstrează o siluetă de invidiat la 43 de ani! Ce mănâncă vedeta BZI
Cum a spart SRI 15 milioane de lei pentru servicii poștale de transmitere a taloanelor pensionarilor cu epoleți
Cum a spart SRI 15 milioane de lei pentru servicii poștale de transmitere a taloanelor pensionarilor cu epoleți Jurnalul
Rita Mureșan, confesiuni despre boala care i-a schimbat destinul: Am stat în comă 14 zile. Nu mai știam să vorbesc...
Rita Mureșan, confesiuni despre boala care i-a schimbat destinul: Am stat în comă 14 zile. Nu mai știam să... Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
"Comoara" uitată din Maramureș: O companie de stat de 17 ani în insolvență cere 900.000 de euro ca să o scoată Observator
Alimente care conțin molibden. Rolul acestui micromineral în organism
Alimente care conțin molibden. Rolul acestui micromineral în organism MediCOOL
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum îți influențează trecutul relațiile: de ce e greu să te vindeci de copilăria disfuncțională
Cum îți influențează trecutul relațiile: de ce e greu să te vindeci de copilăria disfuncțională DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el UseIT
Rulouri din clătite umplute cu brânză dulce, gem de fructe și cremă de mac
Rulouri din clătite umplute cu brânză dulce, gem de fructe și cremă de mac Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x