Ce a spus Marius Urzică despre fiul său cel mare, din căsnicia anterioară. Imagine rară cu Andrei Urzică

La una dintre probele de la Power Couple, Marius Urzică a menționat că așteaptă nunta băiatului său cel mare și că își dorește să fie socru mare cât mai curând. Andrei Urzică, fiul campionului olimpic dintr-o căsnicie anterioară, are 25 de ani.

Marius Urzică s-a despărțit de prima lui soție în 2003. Din prima sa căsnicie a rezultat un băiat minunat, de care campionul e tare mândru. În 2010 Marius s-a căsătorit cu Simona, fostă Georgescu, iar apoi au venit pe lume minunații Yasmine și Alex. Așadar, Marius Urzică este tatăl a trei copii.

Marius Urzică este mândrul tată a trei copii

„Sunt mândru de copilașii mei. Aș începe cu Andrei, este pe picioarele lui deja și muncește. Yasmina este o păpușă, dornică să încerce orice, de la modelling la pian, vrea să le facă pe toate.

Iar de Alex sunt foarte mândru pentru că îmi calcă pe urme. Nu doar eu, ca tată, am văzut, ci multă lume a observat că are calitățile necesare performanței. E greu să-l văd, mai ales ca părinte, cât de mult muncește. Trebuie să-l înțeleg, ca tată, dar să mă și impun ca să reușească ce și-a propus. Uneori este foarte ambițios și nu pleacă din sală până nu reușește. Îi dau lacrimile, dar nu renunță”, spunea Marius Urzică în 2024 pentru fanatik.ro.

Andrei este o prezență discretă în spațiul public. În 2016, când era adolescent, Andrei a participat la botezul surioarei sale, iar fotografia de familie realizată la eveniment rămâne una de preț în arhivă.





„Andrei al lui Marius are 25 de ani”. Ce a spus Simona Urzică despre fiul cel mare al soțului ei: „Nu e născut de mine, dar...”

La Power Couple, Simona Urzică a fost întrebată în cadrul unei probe: „Câți lei a costat costumul pe care Marius nu l-a purtat niciodată?”. Soția lui Marius Urzică a spus fără să stea pe gânduri că acel costum a costat 2000 de lei și că așteptă să fie purtat la nunta lui Andrei.

„Îl păstrez pentru băiatul cel mare. O să-l port când va fi mire. Vreau să dansez la nuntă”, a spus Marius Urzică despre costum.

„N-o să fie peste mult timp socru mare, sper. Nu e născut de mine Andrei, dar Andrei al lui Marius are 25 de ani. N-o să se învechească costumul pe care eu i l-am cumpărat. Trebuia să meargă cu el la o gală, îi trebuia ceva negru, frumos”, a povestit Simona Urzică la Power Couple, sezon 3.

