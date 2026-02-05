Ce rentă viageră are Marius Urzică. Banii pe care marele campion îi primește lunar de la stat, pentru performanțele în gimnastică

Pentru performanțele sale în gimnastică, Marius Urzică, în vârstă de 50 de ani, încasează suma de 16635 lei (aproximativ 3300 de euro). Este maximul pe care statul român îl oferă foștilor sportivi.
În România, un sportiv poate primi rentă viageră după ce s-a retras din activitatea competițională și a obținut performanțe sportive remarcabile la nivel internațional. Renta este reglementată prin Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000. Renta viageră nu este o sumă fixă pentru toți campionii, ci se bazează pe performanțele obținute. Marius Urzică se numără printre sportivii din România cu cea mai mare rentă viageră.
Potrivit Iamsport.ro, Statul Român a blocat sumele încasate la nivelul din decembrie 2017, adică raportarea se face la nivelul salariului mediu brut de la acea dată. Renta viageră nu se impozitează și este pe viață.
Marius Urzică, despre sumele mari cheltuite
În proba recuperatoarele de la Power Couple, Simona și Marius Urzică au vorbit despre sumele importante pe care le-au cheltuit de-a lungul vieții. Fostul gimnast, pasionat de pescuit, și-a cumpărat o barcă în valoare de 8.000 de euro. Pentru mașina visurilor, Marius Urzică a scos din buzunar 80.000 de euro, deși soția nu ar fi vrut să dea atâția bani pe o mașină. Pe terenul pe care e construită casa lor, Marius și Simona Urzică au plătit 300.000 de euro.
Palmaresul lui Marius Urzică
Marius Urzică a fost campion european, mondial și olimpic.
La Jucurile Olimpice, Marius Urzică a obținut următoarele rezultate:
Argint - Atlanta 1996, Cal cu mânere
Aur - Sydney 2000, Cal cu mânere
Argint - Atena 2004, Cal cu mânere
Bronz - Atena 2004, Echipe
La Campionate Mondiale, Marius Urzică a câștigat următoarele medalii:
Aur - Brisbane 1994, Cal cu mânere
Aur - Gent 2001, Cal cu mânere
Aur - Debrecen 2002, Cal cu mânere
Argint - Tianjin 1999, Cal cu mânere
Bronz - Sabae 1995, Echipe
De la Campionate Europene, Marius Urzică are în palmares:
Aur - Praga 1994, Cal cu mânere
Aur - Bremen 2000, Cal cu mânere
Aur - Patras 2002, Echipe
Aur - Patras 2002, Cal cu mânere
Aur - Ljublijana 2004, Echipe
Argint - Bremen 2000, Echipe
Argint - Debrecen 2005, Cal cu mânere
Sportivi români cu rentă viageră maximă
Atletism
Doina Melinte
Gabriela Szabo
Canotaj
Elisabeta Lipă
Georgeta Andrunache
Rodica Arba
Constanța Burcică
Viorica Chermeș (Susanu)
Veronica Cochela
Marioara Curelea
Elena Georgescu
Olga Homeghi
Doina Ignat
Ioana Olteanu
Liliana Șnep
Daniela Druncea
Gimnastică
Nadia Comăneci
Gina Gogean
Sandra Izbașa
Daniela Silivaș
Simona Tabără-Amânar
Andreea Răducan
Katalin Szabo
Marius-Daniel Urzică
Lavinia-Corina Vânătu (Miloșovici)
Cătălina Ponor
Marian Drăgulescu
Haltere și alte sporturi
Nicu Vlad (haltere)
Alina Dumitru (judo)
Kaiac-canoe
Vasile Diba
Victor Mihalachi
Lupte
Ștefan Rusu
Scrimă
Laura Carlescu-Badea
Loredana Dinu
Ana-Maria Popescu (Brânză)
Laura Carlescu-Badea
Loredana Dinu
Ana-Maria Popescu (Brânză)
Cristina-Simona Gherman