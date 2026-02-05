Antena Căutare
Ce rentă viageră are Marius Urzică. Banii pe care marele campion îi primește lunar de la stat, pentru performanțele în gimnastică

Mariu Urzică, unul dintre cei mai puternici și îndrăgiți concurenți de la Power Couple România, se numără printre marii sportivi români cu suma maximă a rentei viagere pe care o primește de la stat.

Publicat: Joi, 05 Februarie 2026, 12:28 | Actualizat Joi, 05 Februarie 2026, 17:17
Marius Urzică primește rentă viageră pentru performanțele sale în gimnastică | Antena 1

Pentru performanțele sale în gimnastică, Marius Urzică, în vârstă de 50 de ani, încasează suma de 16635 lei (aproximativ 3300 de euro). Este maximul pe care statul român îl oferă foștilor sportivi.

În România, un sportiv poate primi rentă viageră după ce s-a retras din activitatea competițională și a obținut performanțe sportive remarcabile la nivel internațional. Renta este reglementată prin Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000. Renta viageră nu este o sumă fixă pentru toți campionii, ci se bazează pe performanțele obținute. Marius Urzică se numără printre sportivii din România cu cea mai mare rentă viageră.

Potrivit Iamsport.ro, Statul Român a blocat sumele încasate la nivelul din decembrie 2017, adică raportarea se face la nivelul salariului mediu brut de la acea dată. Renta viageră nu se impozitează și este pe viață.

Marius Urzică, despre sumele mari cheltuite

În proba recuperatoarele de la Power Couple, Simona și Marius Urzică au vorbit despre sumele importante pe care le-au cheltuit de-a lungul vieții. Fostul gimnast, pasionat de pescuit, și-a cumpărat o barcă în valoare de 8.000 de euro. Pentru mașina visurilor, Marius Urzică a scos din buzunar 80.000 de euro, deși soția nu ar fi vrut să dea atâția bani pe o mașină. Pe terenul pe care e construită casa lor, Marius și Simona Urzică au plătit 300.000 de euro.

Palmaresul lui Marius Urzică

Marius Urzică a fost campion european, mondial și olimpic.

La Jucurile Olimpice, Marius Urzică a obținut următoarele rezultate:

Argint - Atlanta 1996, Cal cu mânere

Aur - Sydney 2000, Cal cu mânere

Argint - Atena 2004, Cal cu mânere

Bronz - Atena 2004, Echipe

La Campionate Mondiale, Marius Urzică a câștigat următoarele medalii:

Aur - Brisbane 1994, Cal cu mânere

Aur - Gent 2001, Cal cu mânere

Aur - Debrecen 2002, Cal cu mânere

Argint - Tianjin 1999, Cal cu mânere

Bronz - Sabae 1995, Echipe

De la Campionate Europene, Marius Urzică are în palmares:

Aur - Praga 1994, Cal cu mânere

Aur - Bremen 2000, Cal cu mânere

Aur - Patras 2002, Echipe

Aur - Patras 2002, Cal cu mânere

Aur - Ljublijana 2004, Echipe

Argint - Bremen 2000, Echipe

Argint - Debrecen 2005, Cal cu mânere

Sportivi români cu rentă viageră maximă

Atletism

Doina Melinte

Gabriela Szabo

Canotaj

Elisabeta Lipă

Georgeta Andrunache

Rodica Arba

Constanța Burcică

Viorica Chermeș (Susanu)

Veronica Cochela

Marioara Curelea

Elena Georgescu

Olga Homeghi

Doina Ignat

Ioana Olteanu

Liliana Șnep

Daniela Druncea

Gimnastică

Nadia Comăneci

Gina Gogean

Sandra Izbașa

Daniela Silivaș

Simona Tabără-Amânar

Andreea Răducan

Katalin Szabo

Marius-Daniel Urzică

Lavinia-Corina Vânătu (Miloșovici)

Cătălina Ponor

Marian Drăgulescu

Haltere și alte sporturi

Nicu Vlad (haltere)

Alina Dumitru (judo)

Kaiac-canoe

Vasile Diba

Victor Mihalachi

Lupte

Ștefan Rusu

Scrimă

Laura Carlescu-Badea

Loredana Dinu

Ana-Maria Popescu (Brânză)

Cristina-Simona Gherman

