Ce studii are Andrei Niculae de la Power Couple 2026. Îi auzi vocea în fiecare zi la radio, dar nu știai ce facultate a făcut

Descoperă ce studii are Andrei Niculae la Power Couple 2026. Află ce facultate a făcut, dar și alte detalii surprinzătoare.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 07 Octombrie 2025, 12:37 | Actualizat Marti, 07 Octombrie 2025, 22:22
Descoperă ce facultate a făcut Andrei Niculae de la Power Couple 2026 | Antena 1

Și în sezonul 3 al emisiunii Power Couple România, nouă cupluri au acceptat provocarea de a-și testa limitele, într-un show...fără limite! Printre ei se numără și Andrei Niculae, a cărui voce i-ai auzit-o la radio!

Descoperă în rândurile de mai jos ce studii are, ce facultate a făcut, dar și alte detalii surprinzătoare și mai puțin știute despre el.

Ce studii are Andrei Niculae de la Power Couple 2026. Află ce facultate a făcut, dar și alte detalii surprinzătoare

Andrei Niculae are 31 de ani, este din București și este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați oameni de radio din România. El participă la show-ul fenomen alături de iubita lui, Claudia, cu care formează un cuplu de aproximativ 6 ani.

Citește și: Cine este Claudia, iubita lui Andrei Niculae de la Power Couple 2026. De cât timp formează un cuplu cu prezentatorul

În prezent, acesta face echipă la o emisiune de radio cu frumoasa actriță Elena Mogîldea-Cernea din serialul „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN” de la Antena 1.

Despre studii se știe că Andrei Niculae de la Power Couple 2026 a absolvit Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” din București la profil uman (științe sociale) și ulterior a făcut Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării. Curios și pasionat de radio și televiziune, acesta a transformat orice experiență profesională într-o lecție importantă pentru viitor și astfel, în prezent, se declară mulțumit și fericit cu ceea ce a realizat până la vârsta de 31 de ani.

Andrei Niculae participă la emisiunea Power Couple 2026 alături de iubita lui, Claudiu, și susține că este gata să înfrunte chiar și cele mai mare provocări pregătite de Dani Oțil în Malta. Iată mai jos ce au declarat cei doi concurenți, înainte de a pleca din România.

„Cred că, mental, toți visăm să avem ocazia de a accepta această provocare, în momentul în care urmărim emisiunea de pe canapea, alături de partenerii noștri și ne întrebăm “cum ar fi să?”. Cred că participarea la Power Couple este o ocazie unică, iar așteptările mele sunt să reușim să obținem punctaj maximum la toate probele și întreaga țară să vadă că suntem un power couple”, spune Andrei Niculae.

„Am acceptat această provocare cu emoții și entuziasm. Eu simt că noi formăm în viața reală un power couple, așa că este ocazia perfectă să arătăm asta, într-un reality show. Mă aștept să oferim tot ce avem mai bun în competiție, dar să ne și distrăm pe parcurs și să ne bucurăm de fiecare moment”, a fost mărturisirea făcută de partenera acestuia, Claudia.

colaj foto cu andrei niculae si iubita lui si sigla emisiunii power couple romania

