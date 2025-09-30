Cine este Claudia, iubita lui Andrei Niculae de la Power Couple 2026. De cât timp formează un cuplu cu prezentatorul

Cine este și cu ce se ocupă Claudia Cîrjan. Tânăra a pornit în aventura Power Couple România alături de iubitul ei, Andrei Niculae!

Cine este Claudia, iubita lui Andrei Niculae de la Power Couple 2026 | Antena 1

Claudia Cîrjan este una dintre concurentele de la Power Couple România care promit să dea tot ce au mai bun pentru a câștiga marele premiu din sezonul 3!

Ea participă la show alături de iubitul ei, Andrei Niculae, și mărturisește că a acceptat această provocare cu entuziasm, fiind dornică să treacă printr-unele dintre cele mai intense momente alături de cel care o face fericită în fiecare zi.

Citește și: Cine este Dilinca și cum a devenit celebră pe internet. Va participa la Power Couple 2026 alături de logodnicul ei

Cine este Claudia, iubita lui Andrei Niculae de la Power Couple 2026

Articolul continuă după reclamă

Claudia Cîrjan este manager de proiect și manager de campanii cu influenceri încă din 2019, însă, de-a lungul timpului, a experimentat o mulțime de domenii care au ajutat-o să se dezvolte atât din punct de vedere profesional, cât și personal.

În prezent ea se ocupă de conținut digital, social media și influenceri, având o experiență vastă în domeniu, dat fiind că a lucrat și ca manager și specialist în strategie social media în cadrul unor brand-uri cunoscute din țară, acolo unde și-a concentrat atenția pe marketing digital, PR și evenimente.

Timp de 2 ani și 4 luni ea a profesat și în domeniul divertismentului la același radio la care activează și iubitul ei, acolo unde a ocupat funcția de asistent de producție și s-a focusat pe emisiunea de dimineață, coordonând inclusiv partea de social media, redactând știri și implementând strategii de conținut pentru rețelele sociale.

Înainte de a intra în lumea radioului, ea a mai ocupat funcția de manager de proiect în cadrul unei agenții de consultanță în marketing digital și influencer marketing, unde a gestionat strategia de social media și colaborările cu brandurile și influenceri importanți din țara noastră.

De-a lungul timpului ea a experimentat și jurnalismul, ocupând funcția de jurnalist la o editură cunoscută din România unde redacta diverse articole de interes pentru internauți, dar s-a ocupat și de dezvoltarea și implementarea unor strategii de comunicare pentru clienții unei agenții de formare profesională în industrii precum modă, beauty, PR, marketing și multe altele.

Pentru o perioadă scurtă de timp ea a acumulat experiență și în cadrul unui restaurant, ocupând funcția de asistent manager unde coordona activitățile zilnice și îndeplinea toate sarcinile atribuite.

Totuși, ea și-a început activitatea profesională într-un domeniu cu totul diferit, și anume modelingul. Încă din 2016, Claudia a cochetat cu lumea modei, având inclusiv experiențe internaționale ca model de fashion, incluzând agenții și proiecte în Bangkok, Thailanda și New Delhi, India, unde, de-a lungul timpului, a participat la campanii importante pentru branduri cunoscute în întreaga lume.

Citește și: Au început filmările pentru sezonul 3 din Power Couple, într-o nouă locație din Malta: „aducem provocări mai mari”

Acum, la vârsta de 27 de ani, Claudia se mândrește cu toată activitatea sa profesională și continuă să acumuleze experiență prin intermediul tuturor provocărilor care o tentează cu adevărat așa cum s-a întâmplat și în cadrul provocării Power Couple pe care a acceptat-o cu brațele deschise alături de iubitul său.

Ea și Andrei Niculae sunt împreună de 6 ani și promit să ofere tot ce au mai bun pentru a avea parte de o experiență cât mai lungă în Malta, acolo unde alte opt cupluri au aterizat de curând pentru filmările celui de-al treilea sezon al emisiunii fenomen.

„Am acceptat această provocare cu emoții și entuziasm. Eu simt că noi formăm în viața reală un power couple, așa că este ocazia perfectă să arătăm asta, într-un reality show. Mă aștept să oferim tot ce avem mai bun în competiție, dar să ne și distrăm pe parcurs și să ne bucurăm de fiecare moment” a spus aceasta înainte cu puțin timp înainte de plecarea în marea aventură.

Power Couple România – La bine și la greu! revine cu sezonul 3

Nouă cupluri de vedete au acceptat provocarea celui de-al treilea sezon din formatul care le va arăta că zona de confort este făcută doar pentru a ieși din ea, iar limitele personale apar doar pentru a se vedea că pot fi depășite. Departe de casă, de planurile de zi cu zi, aceștia vor avea parte de probe provocatoare și de clipe care le vor oferi amintiri pentru toată viața!

Prima noutate a acestui sezon este schimbarea locației! Dacă în primii doi ani, cuplurile au ajuns pe insula Gozo, din Malta, toamna lui 2025 îi va purta în inima Maltei, o țară plină de istorie și de locații care au devenit reper pentru marile producții cinematografice!

Aici, într-o vilă pe mai multe etaje, cele nouă perechi vor locui, atât timp cât rezistă în competiție. Spațiul va fi unul generos, cu mai multe living-uri în care și vor putea petrece timpul liber împreună, dar și cu acces la o piscină pe acoperiș, de unde vor putea vedea toate împrejurimile.

Power Couple, emisiunea care va putea fi urmărită la Antena 1 și pe AntenaPLAY, este aproape de startul filmărilor.

Citește și: Cine este și cu ce se ocupă Mădălin Șerban, logodnicul Dilincăi de la Power Couple 2026