Marius și Simona Urzică și Dilinca împreună cu Mădălin Șerban de la Power Couple, despre folosirea roaming-ului în concediu

Cele două cupluri Marius și Simona Urzică și Dilinca și Mădălin Șerban au vorbit despre cum se ghidează pe hărți cu sau fără roaming.

S-a încheiat săptămâna 5 de Power Couple – La bine și la greu, iar concurenții rămași în competiție au reușit să depășească probe dificile.

Două cupluri Power Couple au vorbit despre beneficiile în roaming la DIGI

Marius și Simona Urzică au spus că se bazează pe roaming atunci când pleacă din țară, dar de cele mai multe ori le vine în ajutor și fiul lor, Alex, care se descurcă foarte bine la orientare.

Dilinca și Mădălin Șerban au spus că s-ar descurca și fără roaming pentru a vizualiza hărți în timp real. Dilinca a spus că se bazează foarte mult pe instinctul lui Mădălin atunci când trebuie să ajungă la o anumită destinație.

Mădălin a povestit că el face parte din generația care nu s-a născut cu telefonul în mână, dar nici nu a folosit suficient hărțile fizice pentru a se descurca direct cu ele. Tocmai de aceea, el are nevoie acum de o conexiune puternică la internet pentru a se orienta într-un loc nou.

„La mine în familie ei încă merg pe hartă, folosesc hărți”, a spus Mădălin.

Concluziile după a cincea săptămână de Power Couple sezonul 3

Cinci săptămâni încheiate în formatul TV care face ca începutul de săptămână să fie de neratat! Cu probe care îi trec pe cei de acasă prin toate stările, de la râs, la lacrimi și de la seriozitate, la comedie reală, Power Couple rămâne prima alegere în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Miercuri seara, proba de cuplu a adus un labirint senzorial cum nu s-a mai văzut până în prezent. Cele mai diverse reacții și cele mai amuzante comentarii au fost trăite la cote înalte, iar clasamentul final a adus mari surprize. Cătălin și Luiza Zmărăndescu au ajuns pentru a patra dată, consecutiv, la votul de eliminare. De această dată contra lui Mădălin și a Dilincăi. Cei din urmă au părăsit show-ul, după ce voturile din casă au fost, încă o dată, în favoarea familiei Zmărăndescu. Dacă mai au ei puterea să continue drumul spre ultimele etape, rămâne de văzut.

Ultima ediție din această săptămână a fost urmărită cu sufletul la gură de către cei de acasă, fiind lider detașat de audiență!

