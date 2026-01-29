Cine e și cum arată sora Simonei Urzică de la Power Couple România 2026. Cât de bine seamănă cele două surori

Simona Urzică, concurenta de la Power Couple sezonul 3, se mândrește cu o familie superbă.

Simona și Marius Urzică sunt unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de la Power Couple sezonul 3. | Antena 1

Simona și Marius Urzică sunt unul dintre cele mai puternice cupluri de la Power Couple 2026. Cei doi au demonstrat că sunt motivați și ambițioși, și-au lăsat fricile acasă și au muncit din greu pentru a duce la capăt fiecare probă.

Indiferent cât de grele au fost provocările, Marius și Simona s-au descurcat cu brio, atrăgând atenția telespectatorilor prin chimia minunată care există între ei.

Cum arată sora Simonei Urzică de la Power Couple sezonul 3

Citește și: Deficiența cu care se confruntă fiica soților Urzică. Gimnastul a vorbit cu lacrimi in ochi despre copiii săi, la Power Couple

Articolul continuă după reclamă

Cu un spirit de echipă inedit, determinare și mult curaj, Simona și Marius nu s-au dat înlături nici de la cele mai grele probe, cum ar fi „Au, mami” sau „Iubita mea e praștie”.

Adrenalina le-a hrănit dorința de a câștiga și au demonstrat că pot rămâne uniți chiar și în cele mai grele momente. Competiția Power Couple 2026 le-a testat limitele în cele mai grele moduri, iar Marius și Simona au reușit să rămână fermi pe poziții. Cu gândul la cei doi copii ai lor care îi așteaptă acasă, cei doi soți au luptat din greu, cu probele, dar și cu dorul de casă, pentru a-și demonstra că sunt un cuplu cu adevărat puternic.

Relația frumoasă dintre cei doi gimnaști i-a inspirat pe telespectatori care i-au lăudat pentru performanțele lor din timpul emisiunii și felul în care vorbesc și se poartă unul cu altul, cu multă grijă și iubire.

Citește și: Exclusiv| Marius și Simona Urzică, dezvăluiri despre probele Power Couple care le-au întârit relația. "Știm când unul să cedeze"

Pentru ei respectul este pe primul loc, iar acest lucru i-a ajutat pe Marius și Simona să se păstreze calmi și echilibrați pe parcursul probelor.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cei mai mari susținători ai lor sunt cei doi copii ai lor, Yasmin și Alex. Cei doi au rămas în grija bunicilor, dar și a mătușii.

Simona Urzică se mândrește cu sora ei, Cristina Burghelea Georgescu. Cele două seamănă de parcă ar fi gemene și se bucură de o relație frumoasă. Ele nu sunt doar surori, ci și cele mai bune prietene și împărtășesc împreună cele mai frumoase amintiri.

Simona și Cristina au avut mereu o relație apropiată, iar Cristina este cu siguranță mătușa preferată a lui Alex și Yasmin.

Atunci când au plecat la Power Couple, Simona și Marius au știut că își lasă cei doi copii pe mâini bune, în grija bunicilor, dar și a mătușii, fiind mereu răsfățați și înconjurați de iubire.

Citește și: Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică