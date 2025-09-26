Antena Căutare
Cine este și cu ce se ocupă Mitzuu de la Power Couple 2026. Detalii surprinzătoare despre celebrul creator de conținut

Descoperă cine este și cu ce se ocupă Mitzuu de la Power Couple 2026. Află detalii surprinzătoare despre celebrul creator de conținut.

Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 26 Septembrie 2025, 10:02 | Actualizat Vineri, 26 Septembrie 2025, 14:54
Descoperă totul despre Mitzuu, concurentul de la Power Couple România sezonul 3 | Antena 1

Și în sezonul 3 al emisiunii Power Couple România, nouă cupluri au acceptat provocarea de a-și testa limitele, într-un show...fără limite! Printre ei se numără și Mitzuu, celebrul creator de conținut.

Descoperă în rândurile de mai jos detalii surprinzătoare și mai puțin știute despre el.

Cine este și cu ce se ocupă Mitzuu de la Power Couple 2026. Detalii surprinzătoare despre celebrul creator de conținut

Mitzuu, pe numele său real Mihai Georgescu, are 23 și în prezent este unul dintre cei mai apreciați și urmăriți creatori de conținut din România. Are mai bine de 30.000 de urmăritori pe Instagram și peste două milioane de abonați pe YouTube, acolo unde are sute de videoclipuri. Este atât de apreciat încât orice clip video pe care îl publică adună peste jumătate de milion de vizionări în doar câteva zile.

Citește și: Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple

Mai mult decât atât, acesta se pare că tânărul are și veleități de antreprenor. Mai exact, acesta este co-fondator (alături de tatăl său) al unui club de înot din București, cu sedii în Dobroiești și Otopeni.

Mitzuu, pe numele său real Mihai Georgescu, are 23 și în prezent este unul dintre cei mai apreciați și urmăriți creatori de conținut din România. Are mai bine de 30.000 de urmăritori pe Instagram și peste două milioane de abonați pe YouTube, acolo unde are sute de videoclipuri. Este atât de apreciat încât orice clip video pe care îl publică adună peste jumătate de milion de vizionări în doar câteva zile.

Mai mult decât atât, Mitzuu este un împătimit al sporturilro acvatice și a practicat polo de performanță. Tatăl său, George Georgescu, a fost component al lotului național de polo pe apă, dublu campion național la polo pe apă, 7 ani antrenor al echipei Dinamo și a fost declarat cel mai ethnic jucător al României, în anul 2007, acesta având 20 de ani de polo de performanță.

Mitzuu a decis să meargă la Power Couple 2026 alături de iubita lui, Ariana, cu care este împreună de 5 ani și 3 luni.

Urmăriți, apreciați și iubiți de tânăra generație, Mitzuu și Ariana reușesc să aducă în mediul online un conținut fresh și extrem de apreciat! El, creator de conținut, ea, youtuber, împreună, siguri că au ceea ce le trebuie pentru a reuși în competiție, după peste 5 ani de relație!

„Power Couple? Așa ne simțim deseori pentru că avem chiar multe lucruri în comun, zicem noi, și am vrut să vedem dacă noi chiar suntem sau nu, un power couple. Din acest motiv, am zis să ne învingem fricile și să ne cunoaștem cât mai bine în acest show. Doamne ajută să ne mișcăm binișor, măcar, și să ne simțim bine pentru că dacă facem asta, sigur o să fie un parcurs bun!”, zice Mitzuu.

colaj foto cu mitzuu, iubita lui, ariana, si logo-ul emisiunii power couple romania

De cealaltă parte, Ariana a mai adăugat: „Am fost speriați amândoi inițial, ce-i drept, dar chiar ne-am dorit să vedem cum este o emisiune la TV, mai ales Power Couple care, considerăm că ni se potrivește bine, având în vedere cât de multe provocari crazy facem și noi. Deci, nu avem decât să ne simțim bine, să ne concentrăm și, doamne ajută, să fie un parcurs în emisiune cât mai bun”.

Cine este Dilinca și cum a devenit celebră pe internet. Va participa la Power Couple 2026 alături de logodnicul ei...
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Află dezvăluiri inedite despre viața cuplului Cristi & Francesca după Insula Iubirii, exclusiv în AntenaPLAY!
Află dezvăluiri inedite despre viața cuplului Cristi & Francesca după Insula Iubirii, exclusiv în AntenaPLAY!
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Cine este Dilinca și cum a devenit celebră pe internet. Va participa la Power Couple 2026 alături de logodnicul ei
