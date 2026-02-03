Cum a cerut-o în căsătorie Mădălin pe Dilinca. Imagini emoționante de la logodna concurenților Power Couple: „Am plâns toată ziua”

Mădălin și Dilinca au povestit la Power Couple cum a fost momentul în care s-au logodit. Tânărul a cerut-o în căsătorie în Bali pe cea alături de care vrea să-și petreacă restul vieții.

Mădălin și Dilinca și-au amintit cu emoție de momentul cererii în căsătorie. Tânăra nu se aștepta ca iubitul să o ceară în vacanța din Bali, pentru că ea credea că va fi cerută de ziua ei, în Grecia.

„Urma să plecăm în Bali. Eu știam că ea știa cumva că o să o cer de ziua ei în Grecia și am zis: Nu. Mai repede”, a povestit Mădălin.

Când se gândea la logondă, Dilinca își imagina că va fi entuziasmată și că va avea o reacție jucăușă, însă, în realitate, tânăra a plâns de emoții. Când și-a văzut iubitul în genunchi, Dilinca s-a așezat și ea la același nivel și l-a luat în brațe pe Mădălin.

Cum a cerut-o în căsătorie Mădălin pe Dilinca: „Am plâns toată ziua”

„Nu mai puteam să aștept până în Grecia. Aș vrea să te întreb dacă ai vrea să-ți petreci viața alături de mine de acum încolo!”, i-a spus Mădălin Dilincăi printre palmieri.

Fata a plâns mult în acea zi.

„Nu mă așteptam în viața mea să plâng când o să mă ceară. Am plâns toată ziua. N-am putut să mănânc. Era ultima zi, mic dejun all inclusive. N-am putut să mă ating de nimic.Voi vă dați seama cât de tare m-a afectat? Am fost foarte emoționată”, a povestit Dilinca.

Cum s-au cunoscut Mădălin și Dilinca de la Power Couple - La bine și la greu

Dilinca și Mădălin sunt împreună de 4 ani și locuiesc împreună de la 2 luni de relație.

„Ne-am cunoscut pe setul unui film. S-a nimerit ca prima mea zi de filmare să fie fix de ziua mea, iar singura persoană de pe set a fost fix el”, a povestit Dilinca.

„I-am spus La mulți ani și am pupat-o. Era timorată. N-aveam 2 luni când am luat decizia că noi va trebui să stăm împreună, că altfel nu putem. Nu aveam cum să ne despărțim din momentul ăla”, a povestit Mădălin în cadrul show-ului de la Antena 1.

Mădălin și Dilinca sunt concurenți la Power Couple, sezon 3: „Suntem un Power Couple pentru că suntem tineri, ne iubim și avem încredere unul în celălalt”, au spus cei doi influenceri.

