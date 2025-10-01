Descoperă cum a devenit celebru NiCK NND de la Power Couple 2026. Află detalii surprinzătoare despre cunoscutul artist.

Și în sezonul 3 al emisiunii Power Couple România, nouă cupluri au acceptat provocarea de a-și testa limitele, într-un show...fără limite! Printre ei se numără și cunoscutul NiCK. El va participa alături de soția lui, Livia Cătălina.

Descoperă în rândurile de mai jos cum a devenit celebru, dar și alte detalii surprinzătoare și mai puțin știute despre artist.

Cum a devenit celebru NiCK NND de la Power Couple 2026. Imagini de la începutul carierei lui

NiCK NND, pe numele său real Nicolae Marin, este artistul ce se mândrește cu melodii ce mai sunt și astăzi fredonate la petreceri, după mai biien de două decenii!

Artistul s-a născut în data de 30 iulie 1977 în București și este fondatorul trupei NND, ce a fost înființată în anul 1999. Alături de a doua solistă a formației, Delia Matache, formația a atins apogeul faimei și a avut parte de numeroase concerte peste tot în țară.

„Vreau să plâng”, „Nu e vina mea”, „Vino la mine” (desemnată melodia anului 1999), „Vreau să fiu cu tine”, iată doar o parte dintre cele mai mari hituri ale trupei, care mai răsună și astăzi la petreceri, în cluburi sau la concerte.

De-a lungul timpului, NiCK NND a abordat și alte genuri muzicale, în prezent cântând trap. Acesta se reinventează constant, ținând pasul cu trendurile industriei muzicale. Nu a renunțat la muzică, ba este chiar mândru că și fiica lui, Andreea Marin, și-ar dori o carieră muzicală.

Artistul va participa alături de soția lui la Power Couple România sezonul 3. Iată mai jos ce au declarat cei doi, înainte de a pleca în Malta.

„Am acceptat provocarea pentru a îmi învinge anumite frici și pentru a vedea cât de bine putem lucra în echipă, sub presiune. Sper să ne găsim echilibrul, atât fizic, cât și mental, pentru a putea lua cele mai potrivite decizii în momentele dificile prin care, cu siguranță, urmează să trecem în cadrul show-ului. Mă aștept să fim noi!”, declară NiCK.

Cătălina spune: „În cei 33 de ani împreună, am trecut prin multe provocări, iar, de când a apărut primul sezon, mi-am dorit să trăim și noi această experiență. Am acceptat provocarea ca pe o nouă aventură plină de emoții, adrenalină și distracție. Ne dorim să fim unul pentru altul sprijin, să comunicăm deschis, să ne susținem în momentele dificile și să ne distrăm în același timp. Vrem să creștem împreună, să învățăm să colaborăm sub presiune și să construim amintiri unice în această experiență”.