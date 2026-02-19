Cum arăta Claudia de la Power Couple pe vremea când era model. Iubita lui Andrei Niculae a pozat în mai multe reviste faimoase

La una dintre probele Power Couple, Andrei Niculae a povestit că iubita lui, Claudia Cîrjan a fost model în urmă cu mai mulți ani. Iată cum arăta concurenta Power Couple pe vremea când poza pentru reviste faimoase!

În prezent, Claudia este manager de proiect și coordonator de campanii cu influenceri, dar, în trecut, iubita lui Andrei Niculae a fost model. Claudia Cîrjan a colaborat cu agenții și proiecte de fashion, a pozat pentru branduri și reviste faimoase pe plan internațional. Iată câteva fotografii realizate de Claudia în calitate de model!

În Vous Magazine:

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În Feroce Magazine:

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În Assure Magazine:

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Andrei Niculae, despre Claudia Cîrjan: „Am cunoscut-o foarte subțirică. Dar ce mă bucur că s-a împănat!”

Andrei Niculae a povestit la Power Couple că, deși a cunoscut-o foarte subțirică, se bucură că a mai luat în greutate și că acum are forme mai pronunțate.

„Am cunoscut-o foarte subțirică. Dar ce mă bucur că s-a împănat. Nu speram la așa bucurie, așa evoluție a relației. A fost model. Și ce face un model când se lasă de modelling? Mănâncă.”, a spus Andrei Niculae.

„Așa ai zis? Că m-am împănat? Eram mai slăbuță înainte”, a spus frumoasa Claudia.

Când s-au cunoscut, Andrei nu a fost hotărât de la început că vrea o relație serioasă cu Claudia, însă tânăra a avut răbdare și l-a așteptat până când el și-a dat seama că tânăra superbă, răbdătoare și calmă este sufletul lui pereche.

„Ne-am văzut și am zis: wow! Asta e o păpușă Barbie. Și e scoasă din cutie. Iar eu aș putea să fiu un Ken.

În prezent, Claudia este managera lui în profesie, dar și acasă: „Este frumoasă, este inteligentă, este înțelegătoare, mă susține și mai repară și lucruri în casă”, și-a descris Andrei Niculae iubita.

Citește și: Cine este Claudia, iubita lui Andrei Niculae de la Power Couple 2026. De cât timp formează un cuplu cu prezentatorul

Claudia și Andrei formează unul dintre cele mai puternice și apreciate cupluri de la Power Couple.

„Am acceptat această provocare cu emoții și entuziasm. Eu simt că noi formăm în viața reală un power couple, așa că este ocazia perfectă să arătăm asta, într-un reality show. Mă aștept să oferim tot ce avem mai bun în competiție, dar să ne și distrăm pe parcurs și să ne bucurăm de fiecare moment” a spus Claudia înainte cu puțin timp înainte de plecarea în marea aventură.

Citește și: Care este obiceiul de care Andrei Niculae de la Power Couple ține cont imediat cum ajunge într-o altă țară