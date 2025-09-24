Dani Oțil, declarații înainte de filmările pentru noul sezon Power Couple: „Mi-am făcut bagajele, sunt gata să plec spre Malta”

Dani Oțil și-a făcut bagajele și a plecat spre Malta, pentru noul sezon al emisiunii Power Couple, de la Antena 1!

Începutul acestui an le-a adus celor de acasă, pe ecrane, un sezon puternic, încărcat de probe neașteptate și echipe care au reușit să le câștige simpatia și susținerea, din formatul internațional, de succes, Power Couple! Odată cu venirea toamnei, echipa de producție a început pregătirile și lucrează la fiecare detaliu pentru sezonul trei care va aduce la start nouă cupluri de vedete decise să depășească orice obstacol și să meargă până la capăt în emisia de la Antena 1 și de pe AntenaPLAY!

Dani Oțil a plecat în Malta pentru filmarea noului sezon al emisiunii Power Couple România! Ce a declarat

Până la startul filmărilor au mai rămas doar câteva zile, iar prezentatorul show-ului va pleca astăzi din țară, cu o destinație clară: Malta, și cu gândul că în următoarele șase săptămâni va trece iar printr-o serie de experiențe de neratat de către cei de acasă.

Cu doar câteva ore înainte de plecarea spre Malta, Dani Oțil declară: ”A mai trecut un an și sunt iar în punctul în care mi-am făcut bagajele, le-am pregătit la ușă și sunt gata de plecarea spre Malta. Nici nu știu când a trecut acest timp și am ajuns în punctul în care să las iar gașca de la Neatza să-și facă de cap în platou. Colegii mei sunt deja în locație și muncesc de zor pentru a se asigura că, încă o dată, îi vom provoca pe concurenți în moduri la care nici nu se pot gândi. Eu mă aștept să fiu iar cățărat pe cele mai înalte macarale sau să prezint de sub apă… pentru că la Power Couple, știți deja, totul e posibil! Dacă sunteți curioși de mai multe detalii, fiți cu ochii pe conturile mele de social media și când apuc, promit să vă mai arăt câte ceva de prin culise. Hai… ne vedem în Malta!”

Cele nouă cupluri care au acceptat provocarea formatului vor fi anunțate, în curând și vor aduce la start motivații puternice și povești ce vor captiva!

Probe mai puternice ca niciodată. Cine va risca? Cine va merge până la capăt? Pregătirile pentru startul filmărilor pentru sezonul 3 Power Couple sunt în toi! Nu ratați, noi detalii, pe paginile de social media ale show-ului de la Antena 1!