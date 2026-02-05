Dilinca și Mădălin Șerban, eliminați de la Power Couple! Show-ul, lider detașat de audiență

Emisiunea Power Couple România a fost lider de audiență cu ediția de miercuri, 4 februarie 2026.

Cinci săptămâni încheiate în formatul TV care face ca începutul de săptămână să fie de neratat! Cu probe care îi trec pe cei de acasă prin toate stările, de la râs, la lacrimi și de la seriozitate, la comedie reală, Power Couple rămâne prima alegere în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Aseară, proba de cuplu a adus un labirint senzorial cum nu s-a mai văzut până în prezent. Cele mai diverse reacții și cele mai amuzante comentarii au fost trăite la cote înalte, iar clasamentul final a adus mari surprize. Cătălin și Luiza Zmărăndescu au ajuns pentru a patra dată, consecutiv, la votul de eliminare. De această dată contra lui Mădălin și a Dilincăi. Cei din urmă au părăsit show-ul, după ce voturile din casă au fost, încă o dată, în favoarea familiei Zmărăndescu. Dacă mai au ei puterea să continue drumul spre ultimele etape, rămâne de văzut.

Ultima ediție din această săptămână a fost urmărită cu sufletul la gură de către cei de acasă, fiind lider detașat de audiență!

Emisiunea Power Couple România a fost lider de audiență cu ediția de miercuri, 4 februarie 2026

Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 20:30 – 24:11, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 6.7 puncte de rating şi 25.6% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 4.3 puncte de rating şi 16.4% cota de piaţă. La nivelul publicului urban, Antena 1 conducea clasamentul audiențelor cu 5.2 puncte de rating și 15.4% cotă de piață, în timp ce locul 2, PRO TV, avea 4.0 puncte de rating și 12.0% cotă de piață. La intersecția cu premiera Las Fierbinți, în intervalul 20:30 – 21:34, Antena 1 conducea clasamentul audiențelor cu 6.8 puncte de rating și 22.0% cotă de piață. În intervalul 21:34 – 23:41, la intersecția cu serialul Tătuțu, Antena 1 avea 7.3 puncte de rating și 27.5% cotă de piață, în timp ce PRO TV avea 3.7 puncte de rating și 13.8% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:59, aproape 1.1 milioane de telespectatori așteptau cu emoție eliminarea serii.

La nivelul intervalului 19:00 – 24:00, Antena 1 a fost pe primul loc în clasamentul audiențelor, cu 6.0 puncte de rating și 21.9% cotă de piață, față de locul 2 ocupat de PRO TV, care avea 5.7 puncte de rating și 20.7% cotă de piață.

Cinci echipe continuă competiția! Noi provocări îi așteaptă, în care se vor îmbina emoțiile puternice, cu acțiunea din filme. Cine va face pașii spre marea finală și spre premiul care poate ajunge până la 100.000 de euro, rămâne de văzut!

Nu ratați, în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY, sezonul legendar din Power Couple!

Sursa:Kantar Media

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban All si National

Perioada 4 februarie 2026