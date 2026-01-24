Antena Căutare
ADDA de la Power Couple sezonul 3, imaginea din copilărie care i-a înduioșat pe fani. Cum arăta pe-atunci artista

ADDA, concurenta de la Power Couple sezonul 3, se bucură de un succes răsunător atât pe plan personal, cât și pe plan profesional.

Publicat: Sambata, 24 Ianuarie 2026, 11:00 | Actualizat Luni, 19 Ianuarie 2026, 15:13
ADDA a postat recent pe Insta Story o imagine cu ea din copilărie care a atras atenția urmăritorilor ei. | Antena 1

Recent, artista le-a arătat urmăritorilor ei de pe rețelele de socializare că are mai multe demo-uri înregistrare cu piese și frânturi de melodii compuse de ea care încă nu au văzut lumina internetului.

Melodiile nelansate parcă așteaptă să le vină rândul, iar ADDA a spus că nu se poate decide ce și când să lanseze.

Cum arăta ADDA în copilărie cu părul scurt și ochelari de vedere

Tocmai de aceea, ea le-a cerut ajutorul fanilor ei, întrebându-i care dintre aceste demo-uri ar vrea să le asculte pe repeat.

Ea a distribuit la Insta Story și câteva fragmente din piese și videoclipuri deja lansate, fiind nostalgică cu gândul la anumite perioade și etape din viața ei.

Prinsă într-un amalgam de amintiri și sentimente, ADDA a recunoscut că s-a lăsat cuprinsă de emoții și chiar a postat pe Insta Story și o imagine cu ea din copilărie pe care a asociat-o cu piesa ei „Fată rea”.

În poză, ADDA poartă breton, ochelari de vedere, un pulover roșu cu personaje din desene animate, un batic colorat pe cap și o pelerină improvizată pe umeri, de parcă ar juca rolul unei supereroine.

Pe fundal, se vede o chitară pe canapea, semn că încă de la acea vârstă fragedă, 4-5 ani, ADDA începuse deja să aibă spirit de artistă.

Cu o atitudine de divă și mereu gata să impresioneze cu talentul ei, ADDA încerca încă de mică să se facă remarcată prin creativitatea ei.

Deși are un program încărcat, ADDA se pregătește să le ofere fanilor ei noi surprize muzicale. În prezent, artista împreună cu soțul ei sunt concurenți la Power Couple sezonul 3 și savurează cu sufletul la gură fiecare seară de luni, marți și miercuri de la 20.30 când își umăresc evoluția în emisiune.

ADDA și Cătălin Rizea trăiesc împreună o frumoasă poveste de dragoste de 11 ani și sunt căsătoriți de 9 ani, având un fiu pe nume Alex. Cu fiecare ediție Power Couple, cei doi își demonstrează curajul și conexiunea puternică în timpul probelor Power Couple, fiind unul dintre cele mai carismatice cupluri.

