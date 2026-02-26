Descoperă ce mesaj au transmis Oase și Maria Pitică după ce au câștigat finala Power Couple România sezonul 3.

Cei doi câștigători și-au surprins urmăritorii cu un mesaj emoționant | Antena 1

Marea finală a emisiunii Power Couple România sezonul 3 a avut loc pe 25 februarie 2026, iar trofeul a fost adjudecat de Oase și Maria Pitică. Descoperă în rândurile de mai jos ce mesaj au transmis câștigătorii, după ce au reușit să învingă echipa adversă formată din soții Urzică.

Mesajul transmis Oase și Maria Pitică după ce au câștigat finala Power Couple România sezonul 3. Ce au zis

Iată ce mesaj au transmis Oase și Maria după ce au pus mâna pe marele trofeu al sezonului 3 Power Couple România.

„AM REUSIT!!!!

Va multumim tuturor din tot sufletul pentru toata sustinerea si ca ati trait @powercouple_antena1 alaturi de noi, la bine si la greu!

Multumim:

Pentru o finala exceptionala @urzicamariusofficial_10 @simonaurzica @sandra_izbasa @razvanbanica1 🤍

Pentru ca ne-ati dat sansa sa avem experienta asta unica

@emiliaavlad @alex_fotea si intregii echipe @powercouple_antena1

Celui mai tare reporter @mihai.tugulan

Va iubim!!!”, a fost mesajul transmis de Oase și Maria Pitică, la scurt timp după ce au câștigat finala Power Couple România.

Detaliul observat de mulți a fost faptul că cei doi au ținut să îi menționeze în mesajul de după finala Power Couple și pe rivalii lor, soții Urzică și Răzvan Bănică și Sandra Izbașa, pentru șansa de a avea parte de o finală excepțională, fând astfel dovadă de foarte mutl fairplay.