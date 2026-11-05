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Momente de panică pentru Mădălin Șerban, logodnicul Dilincăi de la Power Couple: „Am crezut că mor”

Mădălin Șerban, logodnicul Dilincăi de la Power Couple, a trecut prin momente de panică. Fostul concurenta povestit că i s-a făcut rău și a crezut că suferă un infarct.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Joi, 05 Noiembrie 2026, 23:00 | Actualizat Joi, 05 Noiembrie 2026, 20:17
Momente de panică pentru Mădălin Șerban, logodnicul Dilincăi de la Power Couple | Antena 1
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Momente de spaimă pentru Mădălin Șerban, logodnicul Dilincăi de la Power Couple. Acesta a povestit pe TikTok că i s-a făcut brusc rău, după ce s-a ridicat de pe canapea. A avut amețeli puternice, furnicături în tot corpul și o stare accentuată de slăbiciune. A mărturisit că s-a temut că face infarct. A doua zi, urmează să meargă la medic pentru un control și mai multe analize.

Momente de panică pentru Mădălin Șerban, logodnicul Dilincăi de la Power Couple

Mădălin Șerban, logodnicul Dilincăi de la Power Couple, a trecut prin momente de groază. Acesta le-a povestit urmăritorilor de pe TikTok că i s-a făcut brusc rău și că, pentru câteva secunde, a crezut că suferă un infarct, după ce a avut amețeli puternice, o stare accentuată de slăbiciune și furnicături în tot corpul.

Episodul l-a speriat foarte tare, mai ales că nu a mai trecut niciodată printr-o astfel de experiență.

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Logodnicul Dilincăi a povestit că totul a început în momentul în care s-a ridicat de pe canapea.

„Astăzi am crezut că mor. M-am ridicat de pe canapea și, știți senzațiile alea, că te ridici de pe canapea și amețești? Nu, au fost de zece milioane de ori mai rău. Am simțit că pic cu totul din picioare și că sunt slăbit foarte tare. Era Dilinca în fața mea și chiar i-am zis: «Ce rău m-a luat»”, a povestit Mădălin Șerban pe TikTok.

Acesta a spus că, timp de câteva secunde, s-a gândit că ar putea face infarct.

„În momentul ăla, cred că au fost câteva secunde în care eu am zis: fac infarct, mor aici pe covor, Dilinca e aici în fața mea, ce o să facă ea? Apoi m-am gândit că, dacă mor, ce fac ai mei sau oamenii care mă cunosc și îmi sunt dragi și le sunt și eu drag lor?”, a mai spus acesta.

Ce a făcut Mădălin Șerban după ce i s-a făcut rău

Mădălin Șerban susține că nu a știut exact ce i s-a întâmplat. Fostul concurent de la Power Couple s-a întrebat dacă a fost vorba despre un infarct, un preinfarct sau un atac de panică.

„Dintr-o dată am simțit furnicături în tot corpul, am simțit că îmi cade așa fața, apoi mi-am luat tensiunea. Mi-a dat că am 154, adică mult. Ați pățit și voi așa ceva? Eu am crezut că am făcut infarct sau preinfarct sau a fost un atac de panică foarte mare în momentul în care m-am gândit că mor”, a povestit logodnicul Dilincăi.

Experiența l-a pus serios pe gânduri pe Mădălin Șerban. Acesta a anunțat că urmează să meargă la medic și să își facă mai multe analize. Bărbatul a recunoscut că nu a mai trecut niciodată printr-un astfel de episod și că nu vrea să ignore simptomele.

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