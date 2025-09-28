Antena Căutare
Home Power Couple Stiri Cine este și cu ce se ocupă Mădălin Șerban, logodnicul Dilincăi de la Power Couple 2026

Cine este și cu ce se ocupă Mădălin Șerban, logodnicul Dilincăi de la Power Couple 2026

Mădălin Șerban se numără printre concurenții de la Power Couple 2026. Tânărul va participa la competiția din Malta alături de logodnica lui, Dilinca. Iată cine este și cu ce se ocupă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 28 Septembrie 2025, 08:00 | Actualizat Joi, 25 Septembrie 2025, 14:27
Galerie
Mădălin Șerban se numără printre concurenții de la Power Couple 2026 | Antena 1

Așteptarea a luat sfârșit pentru fanii Power Couple. Un nou sezon al reality show-ului a fost anunțat alături de noii concurenți. Nouă cupluri sunt mai pregătite ca niciodată să plece în experiența vieții lor.

Printre cei care își doresc să demonstreze publicului că formează un cuplu puternic se numără Mădălin Șerban și logodnica lui, Dilinca. Aceștia așteaptă cu nerăbdare să ajungă în Malta pentru a arăta tuturor cât de uniți sunt.

Un lucru este cert, telespectatorii au fost luați prin surprindere de faptul că cei doi vor face parte din proiectul Power Couple 2026. De asemenea, fanii acestora s-au bucurat foarte tare când au aflat că îi vor vedea pe micile ecrane ale televizoarelor.

Cine este și cu ce se ocupă Mădălin Șerban de la Power Couple România 2026

Articolul continuă după reclamă

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Mădălin Șerban este un nume cunoscut în mediul online. Tânărul în vârstă de 25 de ani din Ardeal a devenit celebru pe rețelele sociale datorită postărilor sale.

De asemenea, concurentul de la Power Couple 2026 este actor și cântăreț. Acesta a făcut parte din trupa 5GANG, alături de Selly, Pain, Dia și Gami. Deși s-au bucurat de un succes uriaș, aceștia au decis să meargă pe drumuri separate.

La momentul respectiv, Mădălin Șerban își dorea să abordeze un alt gen de muzică. De altfel, nici colegii săi de trupă nu se mai regăseau în melodiile trap.

Citește și: Cine este și cu ce se ocupă Răzvan Bănică, soțul Sandrei Izbașa de la Power Couple 2026. Cum a devenit celebru

Tânărul are studii în economia comerțului și a turismului, urmând o facultate în Arad. Deși a urmat o facultate în acest domeniu, creatorul de conținut și-a dorit o carieră în muzică.

În ceea ce privește viața amoroasă, Mădălin Șerban de la Power Couple 2026 trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de Dilincă. Cei doi formează un cuplu de aproximativ patru ani.

Pentru că are o relație stabilă cu partenera sa, tânărul a decis să facă marele pas în vara acestui an. Se pare că acesta i-a oferit iubitei sale un superb inel de logodnă. Vestea a fost dată chiar de el pe rețelele sociale.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cererea în căsătorie a avut loc într-o locație de vis, chiar în vacanță. Până și Dilinca a fost luată prin surprindere de gestul acestuia. Tânăra nu se aștepta să primească inelul de logodnă, iar reacția ei a fost pe măsura așteptărilor.

La începutul lunii august, concurentul de la Power Couple 2026 anunța pe toată lumea că s-a mutat într-o nouă casă alături de Dilinca. Cei doi s-au lăsat filmați în locul pe care acum îl numesc „acasă”.

Citește și: Cine este Andrei Niculae și cum a devenit celebru. Va participa la Power Couple 2026 alături de iubita lui

Colaj cu Mădălin Șerban și logo Power Couple 2026

Din postările celor doi de pe rețelele sociale se poate observa faptul că sunt de nedespărțit. Videoclipurile pe care le fac împreună strâng o mulțime de like-uri și de reacții din partea fanilor.

Cine este și cu ce se ocupă Simona, soția lui Marius Urzică de la Power Couple 2026... Cine este și cu ce se ocupă Ariana, iubita lui Mitzuu de la Power Couple 2026...
Înapoi la Homepage
AS.ro Decizia care i-a schimbat viața lui Ion Țiriac. Dezvăluirile făcute la 86 de ani: „M-am luptat în fiecare zi” Decizia care i-a schimbat viața lui Ion Țiriac. Dezvăluirile făcute la 86 de ani: „M-am luptat în fiecare zi”
Observatornews.ro Tradiţia păstrată cu sfinţenie care a dat viaţă unui festival. Oamenii vin de la sute de kilometri pentru asta Tradiţia păstrată cu sfinţenie care a dat viaţă unui festival. Oamenii vin de la sute de kilometri pentru asta
O fată de 14 ani a murit după ce și-a făcut implanturi mamare şi lifting de fese. Chirurgul era iubitul mamei ei O fată de 14 ani a murit după ce și-a făcut implanturi mamare şi lifting de fese. Chirurgul era iubitul mamei ei

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Află dezvăluiri inedite despre viața cuplului Cristi & Francesca după Insula Iubirii, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Află dezvăluiri inedite despre viața cuplului Cristi & Francesca după Insula Iubirii, exclusiv în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Cine este și cu ce se ocupă Luiza, soția lui Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple 2026
Cine este și cu ce se ocupă Luiza, soția lui Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple 2026
Mama lui Justin Bieber se roagă pentru sănătatea fiului său celebru. Ce mesaj a transmis în mediul online
Mama lui Justin Bieber se roagă pentru sănătatea fiului său celebru. Ce mesaj a transmis în mediul online Catine.ro
Cine este și cu ce se ocupă Simona, soția lui Marius Urzică de la Power Couple 2026
Cine este și cu ce se ocupă Simona, soția lui Marius Urzică de la Power Couple 2026
Hande și Gamze Erçel se află împreună la Milano. Actrița a găsit modalitatea perfectă de a trece peste despărțirea de Hakan Sabanci
Hande și Gamze Erçel se află împreună la Milano. Actrița a găsit modalitatea perfectă de a trece peste... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
VIDEO. Momentul în care un bărbat din Craiova distruge cu toporul aparatele dintr-o sală de jocuri după ce a pierdut 3.000 de lei
VIDEO. Momentul în care un bărbat din Craiova distruge cu toporul aparatele dintr-o sală de jocuri după ce a... Libertatea.ro
Misiune imposibilă pentru Maia Sandu? Cu ce i-a dezamăgit cel mai mult pe moldoveni și cât mai contează visul european: „Dezamăgirea a fost alimentată și de erorile României”
Misiune imposibilă pentru Maia Sandu? Cu ce i-a dezamăgit cel mai mult pe moldoveni și cât mai contează... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
EXCLUSIV. Mama lui Daniel Onoriu a murit! Femeia și-a petrecut ultimele clipe de viață pe patul de spital
EXCLUSIV. Mama lui Daniel Onoriu a murit! Femeia și-a petrecut ultimele clipe de viață pe patul de spital Spynews.ro
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Paste cu sos alb. Cum faci cel mai bun sos pentru ele
Paste cu sos alb. Cum faci cel mai bun sos pentru ele HelloTaste.ro
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans   Antena3.ro
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au useit
Horoscopul zilei de 27 septembrie 2025. Vărsătorii își găsesc marea iubire. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 27 septembrie 2025. Vărsătorii își găsesc marea iubire. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Explozie de cazuri de cancer: Se așteaptă peste 18 milioane de decese în 2050, cu 75% mai mult decât acum
Explozie de cazuri de cancer: Se așteaptă peste 18 milioane de decese în 2050, cu 75% mai mult decât acum Jurnalul
Cât costă să te înscrii la cursurile de psihonumerologie ale Vicăi Blochina: Vreau să învețe cât mai multă lume din România...
Cât costă să te înscrii la cursurile de psihonumerologie ale Vicăi Blochina: Vreau să învețe cât mai multă... Kudika
Cele mai avantajoase cartiere pentru chirii în București, în 2025. Unde găsești cel mai bun raport preț–calitate
Cele mai avantajoase cartiere pentru chirii în București, în 2025. Unde găsești cel mai bun raport preț–calitate Playtech
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT Redactia.ro
Statul care oferă 1.000 de dolari fiecărui locuitor. Suma este una dintre cele mai mici din ultimii 20 de ani
Statul care oferă 1.000 de dolari fiecărui locuitor. Suma este una dintre cele mai mici din ultimii 20 de ani Observator
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții ProSport
Când trebuie să pornim CENTRALA termică din apartament. La ce temperatură exterioară este frig în casă, de fapt
Când trebuie să pornim CENTRALA termică din apartament. La ce temperatură exterioară este frig în casă, de fapt Gandul
Strigăt disperat de ajutor, după moartea Ioanei Popescu! Iubitul jurnalistei nu o poate înmormânta
Strigăt disperat de ajutor, după moartea Ioanei Popescu! Iubitul jurnalistei nu o poate înmormânta CanCan
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie DeParinti
Blake Lively a marcat cea de-a 18-a aniversare a serialului „Gossip Girl” cu fotografii inedite, inclusiv una alături de fostul iubit, Penn Badgley
Blake Lively a marcat cea de-a 18-a aniversare a serialului „Gossip Girl” cu fotografii inedite, inclusiv una... ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Salată de pui cu struguri, țelină și nuci pecan. Rețetă de toamnă
Salată de pui cu struguri, țelină și nuci pecan. Rețetă de toamnă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x