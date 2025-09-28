Cine este și cu ce se ocupă Mădălin Șerban, logodnicul Dilincăi de la Power Couple 2026

Mădălin Șerban se numără printre concurenții de la Power Couple 2026. Tânărul va participa la competiția din Malta alături de logodnica lui, Dilinca. Iată cine este și cu ce se ocupă.

Așteptarea a luat sfârșit pentru fanii Power Couple. Un nou sezon al reality show-ului a fost anunțat alături de noii concurenți. Nouă cupluri sunt mai pregătite ca niciodată să plece în experiența vieții lor.

Printre cei care își doresc să demonstreze publicului că formează un cuplu puternic se numără Mădălin Șerban și logodnica lui, Dilinca. Aceștia așteaptă cu nerăbdare să ajungă în Malta pentru a arăta tuturor cât de uniți sunt.

Un lucru este cert, telespectatorii au fost luați prin surprindere de faptul că cei doi vor face parte din proiectul Power Couple 2026. De asemenea, fanii acestora s-au bucurat foarte tare când au aflat că îi vor vedea pe micile ecrane ale televizoarelor.

Cine este și cu ce se ocupă Mădălin Șerban de la Power Couple România 2026

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Mădălin Șerban este un nume cunoscut în mediul online. Tânărul în vârstă de 25 de ani din Ardeal a devenit celebru pe rețelele sociale datorită postărilor sale.

De asemenea, concurentul de la Power Couple 2026 este actor și cântăreț. Acesta a făcut parte din trupa 5GANG, alături de Selly, Pain, Dia și Gami. Deși s-au bucurat de un succes uriaș, aceștia au decis să meargă pe drumuri separate.

La momentul respectiv, Mădălin Șerban își dorea să abordeze un alt gen de muzică. De altfel, nici colegii săi de trupă nu se mai regăseau în melodiile trap.

Tânărul are studii în economia comerțului și a turismului, urmând o facultate în Arad. Deși a urmat o facultate în acest domeniu, creatorul de conținut și-a dorit o carieră în muzică.

În ceea ce privește viața amoroasă, Mădălin Șerban de la Power Couple 2026 trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de Dilincă. Cei doi formează un cuplu de aproximativ patru ani.

Pentru că are o relație stabilă cu partenera sa, tânărul a decis să facă marele pas în vara acestui an. Se pare că acesta i-a oferit iubitei sale un superb inel de logodnă. Vestea a fost dată chiar de el pe rețelele sociale.

Cererea în căsătorie a avut loc într-o locație de vis, chiar în vacanță. Până și Dilinca a fost luată prin surprindere de gestul acestuia. Tânăra nu se aștepta să primească inelul de logodnă, iar reacția ei a fost pe măsura așteptărilor.

La începutul lunii august, concurentul de la Power Couple 2026 anunța pe toată lumea că s-a mutat într-o nouă casă alături de Dilinca. Cei doi s-au lăsat filmați în locul pe care acum îl numesc „acasă”.

Din postările celor doi de pe rețelele sociale se poate observa faptul că sunt de nedespărțit. Videoclipurile pe care le fac împreună strâng o mulțime de like-uri și de reacții din partea fanilor.