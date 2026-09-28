Filmările pentru sezonul 4 Power Couple sunt în desfășurare, în Malta. Detalii din culise: „Vă aducem show-ul pe care-l așteptați”

Descoperă cele mai noi informații despre emisiunea Power Couple România, sezonul 4!

Un reality show care demonstreză ce înseamnă puterea unui cuplu, care subliniază că zona de confort apare doar pentru a fi depășită și care arată că atunci când crezi în cel de lângă tine, orice obstacol va deveni doar o amintire! Power Couple a ajuns la cel de-al patrulea sezon, iar formatul continuă să-i captiveze pe cei de acasă și să le ofere peisaje de neuitat, probe de neratat și lecții de viață importante. Show-ul va putea fi urmărit, în curând, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Ce surprize aduce noul sezon Power Couple România! Detalii din culisele show-ului

Și în acest an, în inima Maltei, echipa de Producție a pregătit noi provocări care-i vor lăsa pe participanți fără cuvinte! Fie că este vorba de înălțimi impresionante, de elemente neașteptate sau de întrebări surprinzătoare, toate detaliile sunt bine puse la punct. În urmă cu doar câteva zile, Dani Oțil a dat startul filmărilor pentru un sezon ce se anunță extrem de puternic!

Vila este deja cunoscută celor de acasă, sala de investiții este gata să descopere curajul celor care trebuie să ia decizia în fiecare dimineață, iar living-ul primește deja întâlnirile din fiecare seară!

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Alexandra și Bvcovia. Alina și Ciprian. Bianca și Sebastian. Cosmina și Eric. Erika și Gami. Iorga și Adrian. Oana și Bogdan. Oana și Ionuț. Roxana și Radu. Perechile care au avut curajul să accepte participarea, de această dată, sunt deja în Malta, fără acces la telefon sau la mediul exterior și trec prin cele mai tari probe.

Dani Oțil la Power Couple România

Cu energia caracteristică și dorința de a-i provoca cât mai mult este alături de concurenți, gazda show-ului, Dani Oțil: ”Recunosc, abia așteptam să revenim în Malta și să dăm drumul la treabă! Ca în fiecare an, colegii mei au făcut o treabă senzațională și au gândit niște probe... despre care, mai bine, încă nu vă dau alte detalii! Vă dau totuși din casă... deja s-au investit sume importante, s-au pus la bătaie superputeri și s-a lăsat cu lacrimi, unele de fericire, altele de la momentele dificile. Important este că, și de această dată, vă aducem show-ul pe care-l așteptați. Ne revedem curând”.

Alex Fotea, producătorul și regizorul proiectului, a lucrat în ultimele luni, alături de echipa lui pentru a le oferi concurenților o experiență de neuitat – de la probe, la locații, la elemente de noutate și mărturisește: ”Fiind deja la sezonul patru, concurenții au venit cu multe detalii cunoscute, așa că ne-am dorit să-i surprindem, încă de la început. A fost și pentru noi o provocare, dar vă asigur că ne-a ieșit! Avem probe noi, “nebune” și spectaculoase, exact așa cum i-am obișnuit pe cei de acasă, avem unele jocuri deja cunoscute, cărora le aducem noi twist-uri și avem nouă echipe care fac un mix excelent, între experiență și tinerețe, între relații sudate și relații care abia își scriu povestea! Suntem și în acest an în Malta, și mă bucur că avem deja locuri pe care încă nu le exploraserăm și care aduc cadrul perfect pentru ceea ce am gândit. Știm că așteptarea este grea, dar până la startul difuzării, vă promit să vă oferim, treptat, mici imagini din ceea ce urmează să vedeți!”.

Nu ratați, noi detalii, pe paginile de social media ale show-ului de la Antena 1!

Alex Fotea, producătorul și regizorul proiectului Power Couple România