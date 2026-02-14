Antena Căutare
Porecla pe care Oase de la Power Couple i-a pus-o Mariei. Care este povestea apelativului „gumă"

Maria și Oase au porecle inedite unul pentru celălalt. Campionul la kendama a dezvăluit recent la Power Couple povestea din spatele apelativului „gumă”. 

Publicat: Sambata, 14 Februarie 2026, 08:00

Oase îi mai spune logodnicei lui „gumă”, o poreclă apărută la începutul conversațiilor lor, când Maria ștergea ca o gumă de șters mesajul pe care îl scria.

Maria de la Power Couple sezon 3 are o poreclă inedită. De ce îi spune Oase „gumă”

„Are șosete de văcuță și îi spun mereu că are picioare de vacă și îi mai spun gumă. Când scria pe WhatsApp, îmi scria un mesaj și apoi ștergea ca o gumă de șters. Îi mai spun și Packman că vorbește mult, dar ea este iubirea vieții mele”, a spus Oase la Power Couple.

Logodnica lui Oase îi spune acestuia Taz. Oase, Ionuț Dongo, ExTaz, participă la Power Couple - La bine și la greu 2026, alături de Maria Pitică.

„Am acceptat participarea pentru că îmi plac provocările. De data asta, la Power Couple, am ocazia să trec prin asta alături de Maria, ceea ce o face și mai mare, și mai nouă, și complet diferită. Mi-ar plăcea să ne distrăm din plin, să fim cât se poate de naturali și relaxați, exact așa cum suntem noi doi mereu, să râdem, să ne bucurăm de moment, să vadă lumea cât de tare ne iubim și, bineînțeles, să câștigăm”, a spus Oase pentru Antena 1.

„Ne simțim foarte bine, ne înțepăm destul de des, ne place să ne distrăm. Eu cred că toate cuplurile alese o să fie un Power Couple, ideea principală este să nu uităm de ce am venit – să câștigăm. Am învățat de la Maria inteligența emoțională, lucru pe care nu-l dobândeam”, a mai spus Ionuț Dongo.

Maria și Oase s-au întors dintr-o vacanță chiar înainte de plecarea lor la Power Couple și Oase a decis să o ceară de soție chiar înainte de această aventură fabuloasă.

„Locul acesta unde noi am fost e foarte special pentru noi și această formalitate pe care, într-un fel sau altul trebuia să o facem pentru că o simțim, a venit foarte natural. Eu aveam inelul pregătit de foarte mult timp, dar (...) mă așteptam să fie mult mai ușor, ținând cont că noi ne știm, vorbeam despre asta deschis și mi-a fost foarte greu în secunda aia. Băi, n-am avut emoții nicăieri ca atunci”, a povestit Oase.

