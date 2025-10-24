Primele imagini din noua locație în care se filmează sezonul 3 din Power Couple, de la Antena 1: „Am fost de trei ori în Malta”

Toamna a adus una dintre cele mai așteptate vești ale sfârșitului de an: startul filmărilor pentru formatul în care perechi de vedete își depășesc fricile și demonstrează că imposibilul există doar pentru a fi depășit. Power Couple a ajuns la cel de-al treilea sezon, iar în aceste zile, în Malta, sub soarele puternic, condimentat în acest an, de ploi, cele nouă echipe dau totul pentru a ajunge până la final! Totul va putea fi urmărit, în curând, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

După cum deja a fost anunțat, locația este una diferită, iar participanții se bucură deja de ea! În inima Maltei, într-o vilă cu trei etaje, cele nouă cupluri își petrec serile, dar și zilele atunci când așteaptă să intre la următoarele probe!

Pe lângă camerele în care dorm, cuplurile au la dispoziție o piscină pe acoperișul casei, o masă de biliard la etajul 2, dar și mai multe living-uri în care își pot petrecere timpul.

Zona este una cu vedere de neuitat, iar împrejurimile le oferă liniștea de care au nevoie pentru a se concentra pentru provocările competiției!

Vila pentru sezonul 3 Power Couple România a fost aleasă cu mare atenție

”Sezonul 3 aduce multe surprize, atât pentru concurenți, cât și pentru cei de acasă. Prima pe care am decis să v-o dezvăluim este referitoare la locație – deoarece, de această dată, după 2 ani petrecuți în Insula Gozo, suntem chiar în inima Maltei! Știam deja că este o țară extrem de frumoasă, cu multe locații potrivite probelor din acest sezon, așa că alături de colegii mei, am căutat câteva zile bune vila perfectă în care cuplurile să-și petreacă timpul pe care-l vor sta în show.

Am fost de trei ori în prospecție, verificând fiecare zonă și vilă care s-ar fi putut potrivi cerințelor noastre! Suntem încântați de ceea ce am găsit și ne-am bucurat să vedem și reacțiile lor, când au descoperit-o! Mai multe… veți afla, în curând!”, declară Emilia Vlad, Producătorul General al formatului.

ADDA și Cătălin. Ariana și Mitzuu. Cătălina și NiCK. Claudia și Andrei. Dilinca și Mădălin. Luiza și Cătălin. Maria și Oase. Sandra și Răzvan. Simona și Marius. Acestea sunt cele nouă echipe care dau totul, în această perioadă, pentru a ajunge în marea finală și a câștiga titlul de Power Couple din sezonul 3!

Filmările sunt în toi, probele mai puternice decât până acum! Nu ratați, noi detalii, pe paginile de social media ale show-ului de la Antena 1!