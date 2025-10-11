Antena Căutare
Ce meserie de bază avea Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple 2026. Cum a ajuns în lumea artelor marțiale

Ce meserie de bază avea Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple 2026. Cum a ajuns în lumea artelor marțiale

Cătălin Zmărăndescu a avut o meserie la care nimeni nu se aștepta. Iată ce i-a adus notorietate concurentului de la Power Couple România sezonul 3!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 11 Octombrie 2025, 08:30 | Actualizat Vineri, 10 Octombrie 2025, 16:54
Ce meserie de bază avea Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple 2026 | Antena 1

Cătălin Zmărăndescu este unul dintre cei mai așteptați concurenți de la Power Couple România sezonul 3 care luptă deja împotriva a altor 8 cupluri alături de soția sa, Luiza.

El a acceptat provocarea din Malta cu zâmbetul pe buze, însă cu multă emoție, deoarece este pentru prima dată când partenera lui de viață îi este alături într-o astfel de ipostază.

Cei doi sunt determinați să câștige premiul cel mare și chiar în aceste momente dau tot ce au mai bun pentru a face față tuturor provocărilor din Malta.

Deși antrenorul este extrem de cunoscut acum în țara noastră, puțini sunt cei care știu ce meserie de bază a avut înainte de a ajunge celebru.

Descoperă în rândurile de mai jos și ce ocupație a avut sportivul după ce a terminat liceul!

Ce meserie de bază avea Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple 2026

În prezent, Cătălin Zmărăndescu este unul dintre cei mai apreciați antrenori de arte marțiale de contact din țara noastră, dar și unul dintre cei mai așteptați concurenți de la show-ul fenomen care se filmează chiar acum în Malta.

Cunoscut pentru realizările sale sportive, dar și pentru participările în diferite reality show-uri din România, el a câștigat simpatia multor telespectatori, dar și a celor care împărtășesc aceleași pasiuni sportive.

Totuși, nu mulți sunt cei care știu că spotivul are o meserie de bază care nu are legătură cu acest domeniu, ci care face parte dintr-o sferă neașteptată. Potrivit unei surse, este vorba despre meseria de strungar, una dintre ocupațiile tradiționale din domeniul prelucrării metalelor sau lemnului.

Cu toate acestea, se pare că meseria de strungar nu l-a încântat foarte tare, dat fiind că după terminarea studiilor de liceu a fost profesor de sport, iar întreaga sa carieră s-a învârtit în jurul acestui domeniu.

Cătălin Zmărăndescu nu doar că a fost luptător profesionist, ci a obținut și titlul de campion național la Wushu și Muay Thai, dar și de vicecampion european în 2002 și de vicecampion mondial la Wushu.

Încă din copilărie obișnuia să aducă medalii acasă pentru performanțele pe care le obținea, mai ales că mama lui l-a înscris la școală în București acolo unde participa la diferite activități.

Potrivit unei surse, concurentul de la Power Couple 2026, a practicat de-a lungul timpului și alte sporturi precum scrimă, rugby, dar, cu adevărat, s-a regăsit abia în sala de lupte.

„Am stat la Bohari împreună cu fratele meu, Marius, care e cu un an mai mic decât mine. Ieșeam împreună în curte și intram direct în pădure. Pe vremea aia aveai doar două posibilități. Ori te apucai serios de carte, ori te făceai sportiv de performanță. Mama m-a luat de mână și m-a dus la sală. I-a cerut antrenorului să facă om din mine. Am ajuns la liceu. Eram sportiv, aduceam medalii. Profesorii mă înțelegeau și mergeam doar la teze” povestea acesta în urmă cu mai mulți ani, conform sursei de mai sus.

Cu toate acestea, nu doar activitatea sa din lumea sportului i-au adus notorietate, ci și faptul că la un moment dat a luat pauză de la lupte și a devenit bodyguard-ul lui Gigi Becali.

Acum, el activează din nou în domeniul pe care l-a îndrăgit dintotdeauna și se bucură de succesul academiei pe care a deschis-o în apropiere de Târgoviște, acolo unde doi dintre copiii lui îi sunt elevi, Vladimir și Matilda fiind deja familiarizați cu competițiile internaționale de jiu-jitsu brazilian.

Power Couple România – La bine și la greu! revine cu sezonul 3

Nouă cupluri de vedete au acceptat provocarea celui de-al treilea sezon din formatul care le va arăta că zona de confort este făcută doar pentru a ieși din ea, iar limitele personale apar doar pentru a se vedea că pot fi depășite. Departe de casă, de planurile de zi cu zi, aceștia vor avea parte de probe provocatoare și de clipe care le vor oferi amintiri pentru toată viața!

Prima noutate a acestui sezon este schimbarea locației! Dacă în primii doi ani, cuplurile au ajuns pe insula Gozo, din Malta, toamna lui 2025 îi va purta în inima Maltei, o țară plină de istorie și de locații care au devenit reper pentru marile producții cinematografice!

Aici, într-o vilă pe mai multe etaje, cele nouă perechi vor locui, atât timp cât rezistă în competiție. Spațiul va fi unul generos, cu mai multe living-uri în care și vor putea petrece timpul liber împreună, dar și cu acces la o piscină pe acoperiș, de unde vor putea vedea toate împrejurimile.

Power Couple, emisiunea care va putea fi urmărită la Antena 1 și pe AntenaPLAY, a dat startul filmărilor.

Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple 2026
Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu comentează fiecare întâmplare din noul sezon Asia Express. Vezi Express Talk: Aventura Asia exclusiv în AntenaPLAY!
