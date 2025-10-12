Imagini adorabile cu Dani Oțil și fiul său în Malta. Prezentatorul TV a fost vizitat de familie la filmările pentru Power Couple

Dani Oțil a public imagini înduioșătoare cu fiul său, Tiago, din Malta. Prezentatorul TV a primit o vizită din partea familiei la filmările pentru Power Couple 2026.

Dani Oțil este un bărbat împlinit și fericit. Prezentatorul TV se mândrește cu o carieră de succes în televiziune și o familie minunată.

Deși este destul de discret în ceea ce privește viața personală, acesta nu ezită să își țină la curent fanii cu cele mai speciale momente pentru el. Recent, Dani Oțil a anunțat pe toată lumea că se află la filmările pentru noul sezon Power Couple România.

Pentru că nu poate sta departe de băiețelul și soția lui, prezentatorul TV a primit o vizită neașteptată din partea lor. Gabriela Prisăcariu și micuțul Tiago au mers direct în Malta pentru a petrece timp alături de Dani Oțil.

Cum s-au lăsat pozați Dani Oțil și fiul său în Malta. Imaginile înduioșătoare au atras privirile oamenilor din mediul online

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Dani Oțil este un familist convins. Atunci când nu se află în lumina reflectoarelor, prezentatorul TV este acasă lângă soția și fiul lor.

De asemenea, acesta are o relație foarte specială cu micuțul său. Tiago nu poate sta prea mult timp departe de tatăl său. Sunt cei mai buni prieteni, făcând o mulțime de activități împreună, iar drept dovadă stau chiar pozele din mediul online.

De curând, Dani Oțil a fost nevoit să plece în Malta pentru că au început filmările Power Couple România 2026. După o săptămână de stat departe de familie, prezentatorul TV a primit o vizită pe care o aștepta cu nerăbdare.

Tiago, fiul său, și Gabriela Prisăcariu au decis să-l surprindă pe matinalul de la „Neatza cu Răzvan și Dani”, chiar la locul de muncă. Cei doi și-au luat bilete de avion și au zburat către Malta pentru a-l vedea pe prezentatorul TV.

Dani Oțil s-a bucurat foarte mult că poate avea aproape familia, chiar dacă se află departe de casă.

Pentru că are o relație specială cu fanii săi, acesta a decis să publice câteva imagini adorabile în care apare alături de fiul și soția lui.

„Ne-au schimbat copilul 🤣🤗. Același loc, același feribot”, a glumit Dani Oțil în dreptul unor imagini cu Tiago.

Postările prezentatorului TV au strâns o mulțime de like-uri și de reacții din partea prietenilor virtuali.

„Cei mai frumoși!”, „Ce frumos, ce copil dulce!”, „Acum, nu știu ce să spun... O semăna el și cu tine, da-i cap tăiat mamă-sa. Fain copil v-a ieșit!” sau „Timpul trece...”, au fost doar câteva dintre comentariile din mediul online.

La vizita în Malta, Gabriela Prisăcariu și micuțul Tiago au vizitat Popeye Village. Cei doi s-au bucurat din plin de experiența pe care au trăit-o împreună cu Dani Oțil.

