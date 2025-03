Nouă cupluri. Opt săptămâni. O experiență de viață ce nu va putea fi uitată vreodată. Provocări care i-au scos din zona de confort și le-au arătat că imposibilul nu există, atât timp cât ai o bună comunicare cu partenerul și găsești direcția comună.

Formatul care a consolidat relații și le-a arătat celor de acasă unele dintre cele mai puternice trăiri și sentimente. Power Couple a ajuns aseară la final, la Antena 1 și în AntenaPLAY și și-a desemnat cuplul câștigător, în aplauzele foștilor colegi și aprecierile telespectatorilor!

Robert și Elena Tudor au câștigat Power Couple, sezonul 2, la capătul unei finale, lider detașat de audiență!

Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 20:28 – 23:59, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea ultimei ediții Power Couple a înregistrat 7.3 puncte de rating şi 25 % cotă de piaţă, în timp ce, postul secund avea 5.0 puncte de rating şi 17.1% cota de piaţă.

Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde Antena 1 a condus clasamentul cu 6.2 puncte de rating şi 17.4% cota de piaţă, postul secund având 4.8 rating şi 13.5% cota de piaţă.

În intervalul 20:28 – 21:28, la intersecția cu serialul Las Fierbinți, Antena 1 conducea clasamentul audiențelor cu 7.8 puncte de rating și 23.5 cotă de piață, în timp ce postul secund avea 7.7 puncte de audiență și 23.1 cotă de piață.

În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:44, peste 1.3 milioane de telespectatori așteptau să descopere cuplul câștigător!

Cursa nebună a fost proba finală și i-a făcut pe cei calificați până în acest punct să-și testeze toate capacitățile: atenția la detalii, memoria, abilitatea de a se grăbi și, în același timp, de a citi o hartă.

După o zi extrem de grea, tocmai la apus, Dani Oțil și cuplurile s-au reîntâlnit pentru a afla clasamentul final. Pe locul 3 au încheiat DOC și soția lui, Anca Munteanu, pe locul 2, Giulia și soțul ei, Vlad Huidu, iar marii câștigători Power Couple sezonul 2 au fost declarați Robert și Elena Tudor!

„Nu cred, am nevoie de două zile să stau să mă relaxez, să-mi dau seama ce s-a întâmplat!” a declarat vizibil emoționată Elena Tudor. Tot aceasta a continuat: 1Eram șocată, tremuram, mă gândeam că dacă trebuie să scot 2 cuvinte nu o să pot.”

„Vreau să mulțumesc tuturor, în special cuplurilor, vă mulțumesc pentru fiecare vot de încredere. Ne-au încurajat voturile și atmosfera care a fost în casă, de prietenie, o să rămânem prieteni și după”, a ținut să puncteze Robert Tudor, cu ochii în lacrimi, odată ce a ridicat trofeul Power Couple.

Cu aceleași emoții puternice, magicianul a continuat: „Mulțumesc soției mele, pentru că am descoperit că este foarte curajoasă. Am redescoperit-o. Acest premiu este pentru copii pentru că am lipsit aproape două luni din viața lor.”

Un sezon cum nu s-a mai văzut! O emisiune captivantă și o finală provocatoare! A fost Power Couple, sezonul 2, doar la Antena 1 și în AntenaPLAY!

