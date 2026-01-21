Power Couple România, 21 ianuarie 2026. Cine a câștigat prima semifinală dintre cuplurile Andrei Niculae și Claudia Cîrjan vs Adda și Cătălin Rizea, la proba de la înălțime

Episodul 9 din data de 21 ianuarie 2026 al emisiunii Power Couple România - La bine și la greu, sezonul 3. Săptămâna de Power Couple se încheie cu o probă de cuplu... la 24 de metri în aer! Se anunță un nou turneu nebunesc pentru echipele aflate în lupta pentru marele premiu. În prima semifinală s-au înfruntat la înălțime cuplurile Andrei Niculae și Claudia Cîrjan vs Adda și Cătălin Rizea.

Miercuri, 21.01.2026, 22:17