Furnicuțele 2026. Marius Mihalache, despre începutul legăturii cu Ovidiu Lipan Țăndărică: Cum s-au cunoscut marii artiști

Episodul 38 din data de 10 iunie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Marius Mihalache deschide un capitol plin de nostalgie și energie, povestind cu multă căldură despre momentul de cotitură în care l-a întâlnit pe legendarul Ovidiu Lipan Țăndărică. Virtuozul țambalului dezvăluie cum s-a aprins scânteia unei colaborări unice care a revoluționat etno-rock-ul românesc și cum o primă interacțiune profesională s-a transformat rapid într-o prietenie de o viață.

Miercuri, 10.06.2026, 17:50