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Furnicuțele 2026. Marius Mihalache, confesiuni despre capitolul amoros. Primele iubiri, fanele și relația cu Arabela

Episodul 38 din data de 10 iunie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Marius Mihalache își deschide sufletul în fața camerelor de filmat și vorbește cu multă sinceritate și umor despre trecutul său amoros, amintindu-și de fiorii primelor iubiri din tinerețe și de perioada în care asaltul admiratoarelor făcea parte din viața de zi cu zi a unui artist de succes. Dincolo de lumina reflectoarelor, renumitul virtuoz dezvăluie detalii neștiute din culisele frumoasei povești de dragoste pe care o trăiește alături de Arabela, partenera sa de viață și de scenă.
Miercuri, 10.06.2026, 18:00
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”Un golan, Cristian Boureanu!”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

”Un golan, Cristian Boureanu!”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

Logo show Miercuri, 10.06.2026, 19:01 Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Mihai Mihalache! Ce l-a întrebat Denise Rifai

Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Mihai Mihalache! Ce l-a întrebat Denise Rifai

Logo show Miercuri, 10.06.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Marius Mihalache, despre cântatul la nunți: „Sunt două lumi diferite!”. De ce a ales doar marile scene

Furnicuțele 2026. Marius Mihalache, despre cântatul la nunți: „Sunt două lumi diferite!”. De ce a ales doar marile scene

Logo show Miercuri, 10.06.2026, 18:48 Furnicuțele 2026. Copiii lui Marius Mihalache, detalii neștiute din interiorul familiei artistului

Furnicuțele 2026. Copiii lui Marius Mihalache, detalii neștiute din interiorul familiei artistului

Logo show Miercuri, 10.06.2026, 18:25 Furnicuțele 2026. Marius Mihalache, despre începutul legăturii cu Ovidiu Lipan Țăndărică: Cum s-au cunoscut marii artiști

Furnicuțele 2026. Marius Mihalache, despre începutul legăturii cu Ovidiu Lipan Țăndărică: Cum s-au cunoscut marii artiști

Logo show Miercuri, 10.06.2026, 17:50 Furnicuțele 2026. Provocare pentru Marius Mihalache! Poate să ghicească melodia în doar 5 secunde?

Furnicuțele 2026. Provocare pentru Marius Mihalache! Poate să ghicească melodia în doar 5 secunde?

Logo show Miercuri, 10.06.2026, 17:29 Furnicuțele 2026. Marius Mihalache, confesiuni despre originile sale și drumul spre succesul mondial

Furnicuțele 2026. Marius Mihalache, confesiuni despre originile sale și drumul spre succesul mondial

Logo show Miercuri, 10.06.2026, 17:00 Mireasa, sezonul 13. Denis, semne de întrebare în privința Biancăi

Mireasa, sezonul 13. Denis, semne de întrebare în privința Biancăi

Logo show Miercuri, 10.06.2026, 16:23 Mireasa, sezonul 13. Denis și Claudia, replici acide: Hai, dispari de aici!

Mireasa, sezonul 13. Denis și Claudia, replici acide: Hai, dispari de aici!

Logo show Miercuri, 10.06.2026, 15:55 Mireasa, sezonul 13. Ce părere are Raluca despre ce discută oamenii despre ea

Mireasa, sezonul 13. Ce părere are Raluca despre ce discută oamenii despre ea

Logo show Miercuri, 10.06.2026, 15:42 Mireasa, sezonul 13. Scandal între fete! Totul a pornit de la o portocală

Mireasa, sezonul 13. Scandal între fete! Totul a pornit de la o portocală

Logo show Miercuri, 10.06.2026, 15:30 Mireasa, sezonul 13. Daniela, subiectul principal de discuție la taifasul mamelor

Mireasa, sezonul 13. Daniela, subiectul principal de discuție la taifasul mamelor

Logo show Miercuri, 10.06.2026, 14:27
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