Furnicuțele 2026. Marius Mihalache, confesiuni despre capitolul amoros. Primele iubiri, fanele și relația cu Arabela

Episodul 38 din data de 10 iunie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Marius Mihalache își deschide sufletul în fața camerelor de filmat și vorbește cu multă sinceritate și umor despre trecutul său amoros, amintindu-și de fiorii primelor iubiri din tinerețe și de perioada în care asaltul admiratoarelor făcea parte din viața de zi cu zi a unui artist de succes. Dincolo de lumina reflectoarelor, renumitul virtuoz dezvăluie detalii neștiute din culisele frumoasei povești de dragoste pe care o trăiește alături de Arabela, partenera sa de viață și de scenă.

Miercuri, 10.06.2026, 18:00