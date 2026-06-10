Furnicuțele 2026. Marius Mihalache, confesiuni despre originile sale și drumul spre succesul mondial

Episodul 38 din data de 10 iunie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Celebrul virtuoz al țambalului, Marius Mihalache, vine în platou pentru un dialog de colecție, plin de emoție și sinceritate, despre originile sale și începuturile unei cariere absolut fulminante. Artistul dă timpul înapoi și povestește despre copilărie, despre mediul în care a crescut și despre momentul în care a descoperit instrumentul care avea să-i schimbe destinul și să-l facă faimos în întreaga lume.

Miercuri, 10.06.2026, 17:00