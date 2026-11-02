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Codruța Filip vorbește despre o nouă relație! E sau nu artista pregătită pentru un nou început: „Sunt deschisă...”

După schimbările importante din viața personală, Codruța Filip pare pregătită să privească din nou spre viitor și să nu excludă posibilitatea unei noi povești de dragoste. Artista a vorbit deschis despre acest subiect și a dezvăluit în ce măsură este pregătită să ofere o nouă șansă iubirii.

Autor: Denisa Bita
Publicat: Luni, 02 Noiembrie 2026, 12:01 | Actualizat Luni, 02 Noiembrie 2026, 12:24
Pregătită pentru un nou început | Arhiva
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În ultima perioadă, artista a trecut prin schimbări importante pe plan personal, după încheierea unei căsnicii de mai mulți ani, o experiență despre care a vorbit deschis și care a marcat-o profund. Chiar dacă recunoaște că procesul de vindecare nu a fost unul ușor, Codruța Filip încearcă să se concentreze pe carieră, pe proiectele muzicale și pe propria persoană, având parte și de sprijinul familiei în această etapă a vieții sale.


E sau nu artista pregătită pentru un nou început

Codruța Filip nu spune „nu” unei noi povești de dragoste și recunoaște că este pregătită să ofere o șansă iubirii. Deși despărțirea și perioada de după divorț nu au fost deloc ușoare, artista nu și-a pierdut speranța și nu exclude ca, la un moment dat, să apară în viața ei cineva alături de care să o ia de la capăt.

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Reporter: E pregătită Codruța în momentul acesta să-și refacă viața?

Codruța Filip: Dacă va veni, de ce nu?!

Întrebată dacă a avut suficient timp pentru a se vindeca după despărțire, Codruța Filip a recunoscut că este greu de spus dacă a depășit complet această perioadă. Artista consideră că astfel de răni au nevoie de timp, însă nu vrea să închidă ușa unei noi relații și lasă loc unei eventuale povești de iubire.


Reporter: Ai avut timpul necesar să te vindeci?

Codruța Filip: E greu să zici. E greu să zici, pentru că... lucrurile astea durează, durează. Dar, totodată, nu exclud posibilitatea. Adică, dacă va fi de la Dumnezeu să vină, sunt deschisă, pentru că...

Familia a ocupat mereu un loc special în viața Codruței Filip, iar artista nu ascunde faptul că își dorește să găsească din nou fericirea în plan sentimental. Deși a trecut printr-o despărțire dificilă, cântăreața nu privește în urmă cu regret, ci este pregătită să lase loc unor noi experiențe și, de ce nu, unei noi povești de iubire.


Codruța Filip: Exact! Și e important să fii înconjurat de iubire, pentru că... Pentru mine, întotdeauna, primordial a fost să-mi întemeiez o familie. Cred că este foarte, foarte important lucrul acesta. Întotdeauna, să știi că a primat asta înaintea carierei și... Cred că s-a văzut!

Codruța Filip poarta o rochie eleganta
Codruța Filip poarta o rochie de culoare albă

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