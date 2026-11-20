Carmina, fiica cea mare a lui Liviu Vârciu, trăiește o nouă poveste de iubire! După o perioadă în care a preferat să-și țină viața sentimentală departe de ochii publicului, tânăra și-a făcut apariția alături de noul partener. Cine e bărbatul care i-a cucerit inima.

Carmina Vârciu are parte de o perioadă frumoasă, iar recent le-a împărtășit și urmăritorilor săi o veste importantă. După ce a petrecut vara în America, fiica lui Liviu Vârciu s-a întors în România și a dezvăluit că trăiește o nouă poveste de dragoste. Tânăra a publicat o fotografie în compania partenerului său, însă a preferat să nu spună, pentru moment, cine este bărbatul care i-a cucerit inima.

Mesajul pe care l-a scris în dreptul imaginii a fost unul care imediat a atras atenția. Carmina a transmis că uneori lucrurile frumoase apar exact atunci când te aștepți mai puțin, fără să intre însă în detalii despre relația sa.

Ce spune Carmina Vârciu despre bărbatul care a cucerit-o

Pentru Spynews.ro, Carmina a dezvăluit că e destul de discretă în ceea ce privește noua relație, însă a povestit, pe scurt, cum a apărut iubitul ei în viața.

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Tânăra consideră că mama ei și-a dorit întotdeauna să o știe alături de un bărbat bun, blând și cu care să poată comunica. Chiar dacă spune că nu a simțit neapărat presiuni din partea acesteia, Carmina Vârciu recunoaște că partenerul pe care l-a întâlnit este tot ce și-ar fi putut dori și chiar mai mult.

Un alt lucru pe care fanii ar vrea să îl afle este dacă bărbatul care i-a devenit partener este român sau dacă cei doi s-au întâlnit în America, în perioada în care Carmina a locuit acolo. Fiica lui Liviu Vârciu nu a vrut să dezvăluie încă acest detaliu.

Pe ce a cheltuit Carmina Vârciu banii câștigați în America

În urmă cu aproximativ două săptămâni, fiica lui Liviu Vârciu ne-a povestit și cum a folosit banii câștigați în perioada petrecută în America. Carmina a avut două locuri de muncă și a muncit de dimineață până seara, iar o parte din câștiguri s-au dus pe cheltuielile de zi cu zi, în special pe mâncare.

Pe lângă acestea, tânăra a spus că și-a cumpărat haine, încălțăminte, accesorii și produse cosmetice, iar banii strânși deja s-au epuizat.

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