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Sportul periculos pe care îl practică fiul Roxanei Vancea: „Întotdeauna am emoții”

Fiul cel mic al Roxanei Vancea și-a descoperit încă din primii ani de viață pasiunea pentru un sport care presupune riscuri și multă adrenalină. Vedeta ne-a povestit cum a reacționat familia atunci când a aflat de această înclinație a băiatului, dar și cât de greu îi este să își stăpânească emoțiile de fiecare dată când îl vede practicând activitatea preferată.

Autor: Denisa Bita
Publicat: Joi, 05 Noiembrie 2026, 13:44 | Actualizat Joi, 05 Noiembrie 2026, 13:49
Sportul periculos pe care îl practică fiul Roxanei Vancea | instagram
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Roxana Vancea și Dragoș Paiu și-au construit împreună o familie frumoasă, iar din noiembrie 2021 se bucură și de rolul de părinți ai lui Zian. În viața lor de familie este prezent și Milan, băiatul pe care Dragoș îl are dintr-o relație anterioară. Cum sportul este o parte importantă din rutina celor doi adulți, nici copiii nu au rămas departe de această pasiune. Zian s-a făcut remarcat prin înclinația sa către activitățile sportive, începând să practice enduro încă de la trei ani, lucru care o face extrem de mândră pe mama sa.

Sportul periculos pe care îl practică fiul Roxanei Vancea


Pentru familia Roxanei Vancea, timpul petrecut în vacanță a însemnat multă distracție, dar și momente intense pe motociclete. Vedeta a mărturisit că pasiunea pentru acest sport i-a cuprins pe toți, inclusiv pe Milan, care a prins și el gustul aventurii. Totuși, Zian este cel mai avansat dintre toți, având deja o experiență mai mare în acest domeniu și participând inclusiv la cursurile unei școli de enduro.

Deși se bucură să își vadă fiul pasionat de enduro, Roxana Vancea nu poate scăpa de grijile de mamă atunci când îl vede pe motocicletă. Vedeta a mărturisit că Zian are foarte mult curaj și, uneori, nu își dă seama cât de tare prinde viteză. Emoțiile sunt cu atât mai mari cu cât băiețelul folosește o motocicletă de competiție, capabilă să atingă chiar și 50 km/h.

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Zian este pregătit să își testeze abilitățile și în cadrul competițiilor de motociclism, după cum a dezvăluit Roxana Vancea. Până în prezent, participarea la astfel de concursuri a fost amânată din cauza vârstei fragede, băiețelul având nevoie de o derogare, întrucât nu a împlinit încă cinci ani. Vedeta a mai mărturisit că pasiunea pentru motociclete vine din familie, fiind moștenită de la bunicul său, pe care atât Zian, cât și Milan îl privesc cu multă admirație și îl consideră un exemplu de urmat.

Zian, fiul Roxanei Vancea
Roxana Vancea, poza in oglinda

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